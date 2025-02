Alquilar vivienda en el alfoz de Valladolid, una misión casi imposible

Si de por sí es complejo encontrar un alquiler que cumpla los requisitos deseados en Valladolid capital, donde cada vez hay menos oferta, más demanda ... y cuyas viviendas cuentan con precios más elevados, la cosa se complica aún más cuando uno pretende asentarse relativamente cerca de la capital pero con las ventajas de residir en un pueblo. La radiografía de la vivienda más buscada es aquella del tipo unifamiliar, de planta baja y con pequeño patio o terraza privados. Ahora mismo, el hecho de encontrar este tipo de casas es casi un milagro, mención aparte de los precios y de las condiciones que ofrecen particulares e inmobiliarias.

«De un año y medio a esta parte hemos visto una situación que no se daba anteriormente en cuanto a la alta demanda de vivienda y la escasez de alquiler que hay ahora mismo. De hecho, cuando ponemos un anuncio tenemos que quitarlo al rato por la cantidad de llamadas y correos que recibimos», sostienen desde Inmogestión, en Tudela de Duero. Idea en la que coinciden además otros expertos del sector que dan fe de esta tendencia. «Cuando publicamos varias viviendas un viernes por la tarde, el lunes nos encontramos con más de 100 contactos de interesados cuando lo normal en 2023 sería de unos 40. Hace años que no veíamos tal escasez en la oferta de alquileres en el alfoz, cada vez hay menos y cada vez más personas se interesan por los pueblos», explican desde el departamento de alquiler de Alfin Inmobiliaria, especializados en el sector en un radio de unos 15 kilómetros de la capital.

Los pueblos de Valladolid con mayor demanda son Arroyo de La Encomienda, La Cistérniga y Laguna de Duero. Es una regla sencilla a mayor demanda y menor oferta aumenta el precio tanto de venta como de alquiler, por eso, en los últimos doce meses, y por citar solo algunos casos, el precio medio del suelo en el caso de Laguna (1.475 euros/ m2) ha aumentado un 6,5%, en Aldemayor de San Martín (+6,7% con 1.067 euros/ m2) o un 4,8% en La Cistérniga (1.451 euros/ m2).

«En Arroyo de la Encomienda, uno de los pueblos con más tirón, los precios de alquiler durante el año 2024 se han incrementado entre un 9% y un 12%, produciéndose un mayor incremento en aquellos inmuebles de menor importe de alquiler y tamaño y en Laguna de Duero ha aumentado entre un 9% y un 11% debido a una oferta menguante -entre un 15% a un 20%- frente a una demanda creciente, que se ha incrementado más de un 80% respecto a 2023», señala José Antonio Concejo, responsable de AFIN inmobiliaria.

Basta un sondeo para buscar las opciones de alquiler disponibles en los 16 pueblos del alfoz de Valladolid (Aldeamayor, Arroyo, Boecillo, Cabezón, Cigales, La Cistérniga, Fuensaldaña, Laguna, Renedo, Santovenia, Simancas, Tudela, Viana, Villanubla, Villanueva de Duero y Zaratán) para entender la casi nula opción de elegir -con una o dos casas anunciadas- o directamente sin disponibilidad de vivienda en el pueblo objeto de búsqueda. Y todo ello al mismo tiempo que la población no ha dejado de aumentar en esos pueblos en las últimas décadas y de forma más acelerada desde la pandemia. De hecho, solo estos municipios suman ya una población total de 112.219 habitantes, casi tantos vecinos como el resto de pueblos de la provincia, un total de 208.

Con especial crecimiento en Arroyo de La Encomienda (que ha pasado en los últimos cinco años de 20.537 empadronados a 22.268), Aldeamayor de San Martín (+529 habitantes, hasta llegar a los 6.163 empadronados), Laguna de Duero (de 22.765 a 22.907 en ese mismo periodo) o La Cistérniga (+265, que cuenta con 9.281 habitantes).

El alcalde de este último pueblo, Alberto Redondo, explica que «la escasez« ha estado siempre ahí, pero el 'boom' de demanda de alquiler de este año le ha sorprendido, »muchos pisos se alquilan por el boca a boca y de forma inmediata». En La Cistérniga «superamos los 10.000 residentes porque no todos los que residen están empadronados» y consideran prioritario mejorar los accesos al pueblo antes de aumentar la población con la creación de más viviendas.

La falta de opciones en los pueblos se vuelve más acusada porque entran en juego varios factores. «La legislación actual no protege a los particulares, provocando que no pongan sus casas en alquiler y opten por vender directamente o mantenerlas cerradas. No hay parque de viviendas suficiente y el tope de los alquileres hacen el resto», aseguran desde Inmogestión. Misma idea que exponen desde la inmobiliaria Alfin, que añade «el miedo de los propietarios a la okupación» como un factor fundamental. «Los decretos aprobados por el Gobierno en el que se declara vulnerables a muchas familias, aunque caigan en impago, hacen que el mercado haya llegado a la situación que ahora tenemos en los pueblos del alfoz», apuntan.

Soluciones a largo plazo

Los alcaldes son conscientes de la complejidad de dar solución a un mercado privado en el que intervienen múltiples factores y tratan de mover ficha o, al menos, iniciar conversaciones y proyectos para aliviar la presión de la demanda de alquiler.

En pueblos como Tudela de Duero están a pocos meses de entregar a sus dueños 17 viviendas de protección pública a menores de 36 años, y trabajan desde el Ayuntamiento para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) «para desbloquear la construcción únicamente de pisos y favorecer la creación de viviendas del tipo adosados, en parcelas o planta baja que es lo que se demanda ahora. Así se despertaría el interés de las promotoras», destaca Óscar Rodríguez, alcalde del municipio, quien está «en conversaciones con la Sareb para facilitar el acceso a la vivienda a través de la Junta».

En Laguna de Duero corroboran esta tendencia de la creciente escasez y saben bien lo que es lidiar con la casi inexistencia en la variedad de vivienda. Mucha demanda y poca oferta con alquileres rondando los 700 euros de media que han llevado al regidor del municipio, Avelino Álvarez, a plantear soluciones. «Es solo una idea pero estamos valorando destinar parcelas municipales a este fin por la zona de los Ingleses, que se ha urbanizado rápido y para que en un futuro haya más oferta. Apoyamos que se construya, pero todo depende del sector privado», matiza.

Misma situación de escasez la que tienen en Zaratán, donde se publicitan apenas dos viviendas con precios medios cercanos a los 700 euros al mes. «Es un pueblo que por sus conexiones, servicios y su cercanía a la ciudad siempre ha atraído mucho a la hora de fijar población», señala la concejala de Urbanismo, Diana Parrado, quien plantea como solución «a largo plazo» entrar en conversaciones con la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de la Junta para la construcción de vivienda protegida. «El sector del pueblo cercano a la Plaza Mayor y a la Avenida de Gijón como conexión se está desarrollando urbanísticamente, pero la solución a esta situación no depende de nosotros», finaliza Parrado.