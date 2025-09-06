La administración de lotería de la calle Mantería reparte un primer premio de 150.000 euros al décimo

ValladolidLa administración de lotería de la calle Mantería reparte un primer premio de 150.000 euros al décimo
El Trébol de la Suerte ha vendido el boleto premiado en el Sorteo Extraordinario de Septiembre, celebrado hoy, junto a otro despacho de La Coruña
Sábado, 6 de septiembre 2025, 14:08
La veterana administración de lotería El Trébol de la Suerte, con sede en el número 30 de la calle Mantería, ha repartido este sábado un primer premio del Sorteo Extraordinario de Septiembre, dotado con 150.000 euros al décimo y que ha sido vendido también en un despacho de La Coruña (avenida de la Concordia, número 12).
El primer premio del sorteo celebrado este 6 de septiembre, dotado con 1,5 millones de euros al número (150.000 al décimo), ha recaído en el 88.589 y ha sido vendido en los citados despachos de Valladolid (la administración número 11) y La Coruña (la número 25), según ha informado este sábado Loterías y Apuestas del Estado.
El segundo premio ha ido a parar al número 23.563 y el tercero al 17.996.
