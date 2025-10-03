Aciturri y Sonaca sellan en Valladolid la creación de un gigante aeroespacial La empresa con sede en Miranda de Ebro culmina la venta al grupo belga del 51% de su negocio de aeroestructuras

Ángel Blanco Escalona Valladolid Viernes, 3 de octubre 2025, 22:03

El Grupo Sonaca y Aciturri Aerostructuras han suscrito hoy en Valladolid un acuerdo estratégico de colaboración a través del que Sonaca adquiere el 51% de las actividades de Aciturri en el negocio de estructuras aeronáuticas. Esta integración supone el nacimiento de un gigante de la industria aeroespacial europea, según informó la empresa con sede en Miranda de Ebro (Burgos) y una fábrica en el Parque Tecnológico de Boecillo.

«La unión de las fortalezas de ambas empresas dará lugar a un grupo industrial con más de 6.700 empleados, presencia en siete países y una facturación conjunta de 1.200 millones de euros en 2025. Esta operación convertirá al grupo en el tercer actor independiente más importante del mundo en el sector de las estructuras aeronáuticas, y contribuirá al impulso de la aviación civil sostenible y la defensa europea», explican.

Esta alianza reúne a dos empresas que se consideran «complementarias». Sonaca es líder mundial en estructuras metálicas, mientras que Aciturri destaca por su experiencia en la tecnología de materiales compuestos, esencial para desarrollar aeronaves más ligeras y sostenibles. Ambas empresas unen su conocimiento y experiencia para reforzar su liderazgo en tres áreas prioritarias. Por un lado, acelerar la descarbonización de la aviación civil mediante el uso de tecnologías más eficientes; además, reforzar la seguridad y la autonomía estratégica de la defensa europea; por último, impulsar la competitividad industrial mediante el establecimiento de una red comercial global y una sólida base tecnológica.

El consejero delegado del Grupo Sonaca, Yves Delatte, subrayó que «esta alianza estratégica implica la creación de un nuevo centro de gravedad en la industria aeronáutica europea«. »Se trata de una apuesta de futuro con un objetivo claro: convertirnos en referentes en el desarrollo y la producción de los aviones del mañana, más respetuosos con el medioambiente». Igualmente destacó que esta estrategia no habría sido posible sin el apoyo de los accionistas de Sonaca: Wallonie Entreprendre y SFPIM, que «gracias a su compromiso a largo plazo y sus inversiones, hacen posible el crecimiento continuo del Grupo Sonaca», añadió.

El Grupo Sonaca, abreviatura de Société Nationale de Construction Aerospatiale tiene filiales en Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, China, Rumanía y Sri Lanka.

Aciturri, con unidades productivas en España, Brasil, Francia y Marruecos, tiene una plantilla de 3.105 trabajadores que se incrementó en 262 personas en 2024 por la integración de la planta marroquí y por el crecimiento de las plantas ya existentes.

El grupo resultante atenderá «la creciente demanda de soluciones de defensa, cruciales para la seguridad y autonomía de Europa»

«Esta alianza responde a una estrategia de crecimiento equilibrado tanto en el sector de la aviación civil como en el de defensa. Los contratos a largo plazo con clientes clave aportan una visibilidad excepcional para los próximos ocho años, lo que generará nuevas oportunidades de empleo y de mejora de competencias en Bélgica y España», continuó Delatte.

La integración se llevará a cabo manteniendo la continuidad operativa y con respeto mutuo a las culturas corporativas y las raíces locales. Sonaca y Aciturri continuarán «desarrollando estructuras aeronáuticas innovadoras y sostenibles» y atendiendo «la creciente demanda de soluciones de defensa, cruciales para la seguridad y autonomía estratégica de Europa».

Ginés Clemente, presidente ejecutivo de Aciturri, manifestó que «las personas son la fuerza que impulsa nuestro crecimiento«. »Esta alianza abre nuevas perspectivas para nuestra empresa y nuestro equipo. Gracias al alcance internacional de Sonaca, nuestras capacidades llegarán a un mercado más amplio y estaremos aún mejor posicionados para el futuro».