Ábalos contraataca a Puente y se querella por la auditoría por los contratos de mascarillas

Chema Cillero Lunes, 28 de julio 2025, 20:00 Comenta Compartir

Con las primeras estribaciones del caso Koldo, Óscar Puente optó por encargar una auditoría interna. Le preguntaron en el Senado si había sido por orden del Gobierno o de Ferraz. «Cuando esto sale a la luz siento la necesidad de hacer algo, de intentar ver qué es lo que ha pasado. Me reúno con el subsecretario y él me dice que la herramienta, dentro del ámbito administrativo, para esclarecer los hechos, es practicar una auditoría. Y me dice que hay un servicio adscrito al Ministerio, pero independiente, que tiene atribuciones legales para hacer ese tipo de trabajo. Y le digo 'ponlo en marcha'», explicó entonces.

Ahora su predecesor en el cargo ha pasado al contraataque. El exsecretario de Organización del PSOE se ha querellado contra dos de las más cercanas colaboradoras del actual ministro de Transportes, a las que acusa de «falsedad documental» como autoras de la auditoria que incriminaba a Ábalos en la compra fraudulenta de mascarillas a la trama que dirigía Víctor de Aldama. Las dos personas apuntadas por José Luis Ábalos como responsables de manipular los datos de esa fiscalización son Belén Villar, jefa de Gabinete del Subsecretario de Transportes y la persona que supuestamente dirigió la inspección; y Belén Roel, la técnico que firmó el informe que incriminaba al exdirigente socialista y exmano derecha de Pedro Sánchez.

La querella de Ábalos se ha presentado en los juzgados madrileños contra Belén Villar, a la que identifica como actual directora general de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes, «a quien se le encarga y bajo cuya dirección se realiza la citada auditoría», así como contra la perito que la elaboró y firmó.

Según ha explicado el propio Ábalos en la red social X, se refiere al «informe resultante de fecha 19 de agosto de 2024 en relación con los expedientes de adquisición y distribución de mascarillas en el año 2020 por parte del Ministerio de Transportes», informa Europa Press.

Ábalos ha indicado que ha dado este paso a raíz de «las posteriores manifestaciones y declaraciones en sede judicial (tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo) de responsables y altos cargos del Ministerio de Transportes y de Correos de aquella época, que contradicen los contenidos del informe ministerial».

No obstante, alude también al informe pericial encargado por su defensa para atacar la auditoría encargada por Puente, recordando que reveló «una serie de irregularidades» en la misma.

Según las explicaciones de Puente en el Senado en noviembre de 2024, las conclusiones de la auditoria ponen de manifiesto que «un encargo de 4 millones de mascarillas sufrió una variación al alza en apenas 38 minutos, pasando de 4 a 8 millones de mascarillas. Dice el informe: 'No se ajusta a los criterios exigibles en una tramitación de estas características'», leyó Puente en el Senado sobre el contenido de la auditoría. Y añadió que se colgaría en la web del Ministerio para que cualquiera pudiera consultarla. Ese mismo día, en sede parlamentaria, anunció que había ordenado la destitución de dos altos cargos del Ministerio. «En cuanto a la asunción de responsabilidades, […] les comunico que he trasladado al subsecretario del ministerio -Jesús Manuel Gómez- la decisión de que no continúe en su puesto, así como le he trasladado al presidente de Adif que proceda al cese del director general de Personas -Michaux Miranda- de esa entidad. Habida cuenta de la situación procesal en que ambos se encuentran me van a permitir que no haga valoraciones, limitándome a señalar que de los hechos y conclusiones que se extraen de la auditoría realizada se produce una pérdida de confianza que desemboca en la decisión que les acabo de comunicar», explicó. Y añadió: «Mi decisión se basa en aspectos meramente administrativos que se han puesto de manifiesto con rotundidad en la auditoría».