Los 201 nuevos contenedores para ropa darán empleo a once personas desfavorecidas

La ropa que usted tira da trabajo. A gente que lo tiene difícil para encontrar un empleo por razones de exclusión social o discapacidad. El ... Ayuntamiento de Valladolid ha iniciado este miércoles el despliegue por todos los barrios de la ciudad de los 201 contenedores para depositar prendas y calzado usado, entre otros residuos textiles. La unión de empresas formada por Cáritas y San Juan de Dios, con el nombre de Ecocircular, será la encargada de gestionar estos desechos para su reutilización o reciclaje a cambio del pago de un canon anual al Consistorio de 5.000 euros.

De color rojo y con un sistema antivandálico para evitar robos, los nuevos depósitos prevén recoger cada año un millón de kilos en la capital. El concejal de Salud Pública y Seguridad, Alberto Cuadrado, acompañado de Cristina Martín (Cáritas) y Vicente Farpón (San Juan de Dios) han presentado el nuevo servicio. Hasta el momento, Cáritas tenía ubicados algunos cajones en espacios privados, como centros comerciales, colegios o empresas. Los nuevos contenedores cuentan con sensores para saber si están llenos y su instalación se llevará a cabo en tres fases: en el primer mes se colocarán ochenta, en un plazo máximo de tres otros treinta y el resto antes de los seis meses.

En el 2024, se recogieron en la capital 400 toneladas y otras 100 en pueblos de la provincia. De ese total, 280 se podrían haber reutilizado, pero solo se lograron aprovechar diez, según los datos aportados por Martín, gerente de la empresa Arco Iris Prolava, con dos tiendas en el número 24 Labradores y en el 31 de Fuente el Sol (La Victoria), que, con el nombre Moda Re, venden las prendas que se encuentran en mejor estado a precios asequibles. En este negocio no hay beneficio. Todo lo que se saca se destina a lograr la inserción laboral de personas que lo tiene más complicado para encontrar un trabajo.

Ahora se da un paso más para que todos los ciudadanos tengan cerca esta posibilidad de deshacerse de la ropa para que otros le den una nueva vida. Del total, explica Cristina Martín, el 60% se reutiliza de nuevo como prenda y el otro 40% se recicla como componentes textiles para elaborar materiales aislantes o rellenos para la industria del automóvil o del mobiliario.

En total, en este nuevo servicio trabajará una plantilla de once operarios que se moverán en tres furgonetas. La recogida se prestará de lunes a sábado, en horario de 6:00 a 22:00 horas. En estos depósitos se podrá echar, además de ropa, mantas, edredones, colchas, cortinas, toallas, piezas de calzado, accesorios (bolsos, cinturones, etc.) y otros elementos con alto contenido en textil, como pueden ser muñecos o peluches.

Importante. Lo que se deposite en estos contenedores debe ir limpio, seco y cerrado en una bolsa de plástico. «Si se echa mojado, se estropea no solo lo de esa bolsa, sino lo de todo el contenedor, porque luego va a unas sacas y sería una pérdida importantísima», aclararon los responsables de Ecocircular. Por eso se lleva a cabo una descarga manual, para detectar que no haya nada mojado o sucio o que no hayan metido algo de basura. Una vez seleccionada se lleva a cabo un doble proceso de higienizado, primero en planta y luego en tienda, para venderla con las máximas garantías. Lo que no se puede reutilizar en España, donde se genera ropa «en exceso», se exporta a otros países para que puedan reutilizarla.

Tanto Cristina Martín como Vicente Farpón han destacado dos ventajas de este contrato. «Una es el compromiso medioambiental del Ayuntamiento con la gestión de los residuos textiles. Y el otro es el compromiso social, porque de verdad que con esta oportunidad vamos a dar empleo a personas vulnerables que lo tendrían muy difícil para conseguir un trabajo remunerado si no es así», destacó el representante del centro San Juan de Dios.

Según los estudios a nivel europeo, ahora ocho de cada diez prendas acaban en un vertedero. «Vamos a ver si con estos contenedores logramos que ninguna prenda vaya a vertedero. Nuestra ropa va a las plantas de tratamiento de Cáritas, donde hay un compromiso de vertedero cero», subrayó Cristina Martín.

La recogida de esta fracción se suma a las otras siete fracciones para las que hay contendores a disposición de la ciudadanía: vidrio, papel y cartón, envases, aceite de cocina, orgánico, resto y pilas, además de la recogida de enseres a domicilio y la de cualquier otro residuo doméstico que se realiza en los puntos fijos, móviles y mini puntos.