Diez famosas en biquini que revolucionaron una época

Los posados playeros del verano, con el reinado indiscutible de Ana Obregón, hace tiempo que pasaron a la historia. Aquellos pactos entre los paparazzis y las celebrities para presumir de cuerpazo y de veraneo a todo trapo en Marbella han quedado en desuso. Ahora son los propios famosos los que gestionan sus imágenes en Instagram para ofrecer a sus seguidores su mejor cara. Pero durante décadas, en plena época dorada de la prensa del corazón, los posados de verano fueron el acontecimiento estival por excelencia. Aquellas fotografían nos recordaban que los cuerpos de las famosas estaban hechos a prueba de celulitis y que sus días de playa nada tenían que ver con la nevera, la tortilla de patata con pimientos verdes y la sombrilla.

1

Ana Obregón. Es la reina de los posados veraniegos en bikini, llegando incluso a haber marcado el inicio de las vacaciones desde el año 1985. Fue entonces cuando la bióloga hizo gala de su privilegiado físico con un bañador de Mickey para ilustrar la portada de la revista 'Diez Minutos'. Ana Obregón acababa de rodar la película 'Bolero', con Bo Derek, y en la ciudad de Los Ángeles realizó las instantáneas que la convertirían en un símbolo de la época estival.

Ana Obregón, posado 1985. / Instagram de Ana Obregón

2

Paula Echevarría. Es la 'influencer' del momento, crea escuela con su estilo y consigue que cada prenda que se pone se agote en las tiendas en cuestión de horas. La asturiana se ha convertido en la mujer mejor pagada y más reclamada por las marcas. Además, es una de las caras nacionales con más tirón en las redes sociales ( tiene más de dos millones y medio de seguidores en Instagram), así como de las más reclamadas en televisión, cine y publicidad. Paula se entrena duramente para poder presumir de un cuerpo que ha enamorado a Miguel Torres y que verano tras verano deslumbra en bikini. Italia, donde ha estado de vacaciones junto a su pareja, ha sido el último enclave elegido por la intérprete para presumir de cuerpo en traje de baño.

3

María José Cantudo. No solo es una de las mujeres que con sus posados en bikini marcaron una época, sino que también es una de las musas del destape. Fotogramas, Diez Minutos o Interviú fueron algunas de las publicaciones que inmortalizaron a la intérprete desde finales de los 70 y durante la época de los 80.

4

Sara Carbonero. No es modelo, pero las marcas publicitarias se la rifan. No es 'influencer', pero lo que luce se agota en horas. Sara Carbonero ha llamado la atención del público desde que hiciera su primera aparición en televisión, pero mucho más desde que se conociera que mantenía una relación con Iker Casillas. Su vida en común, su estilo sencillo y su saber hacer la han convertido en una de las mujeres más admiradas y una de las más buscadas, verano tras verano, por sus impresionantes posados en bikini. Eso sí, esta vez se ha retrasado en su tradicional cita veraniega y no ha sido hasta esta semana cuando ha subido una imagen a su Instagram en la que luce un favorecedor bañador amarillo.

5

Marilyn Monroe. No solo es una de las grandes musas de la belleza de todos los tiempos, también fue todo un icono de la moda de baño. De las muchas imágenes que Marilyn dejaría para la posteridad, mención especial merecen las instantáneas en las que posa con un bikini blanco en la orilla del mar, datadas de 1946.

6

Pamela Ánderson. Es uno de los grandes iconos en biquini de todos los tiempos, debido a su singular aparición en una de las ficciones veraniegas por antonomasia: 'Los vigilantes de la playa'. La actriz, al igual que el resto de sus compañeros y compañeras de cartel, lucía tipazo sobre la arena y entre las olas al tiempo que cuidaba la seguridad de los bañistas de la zona. Eso sí, fue ella la que se convirtió en un icono.

Pamela Anderson.

7

Mar Flores. Saltó a la fama por un famoso posado/robado en la cama con el 'Conde Lequio' que daría la vuelta al mundo, y pronto se convirtió en uno de los rostros más polémicos del papel couché. La modelo se apartaría años más tarde de los medios de comunicación, tras su boda con el empresario Javier Merino, aunque sus posados en biquini serían recordados para siempre, de hecho, a día de hoy Mar Flores sigue luciendo una figura envidiable en traje de baño.

8.

Reina Letizia. No es su biquini lo que quedará para la posteridad, pero sin duda ella lo hará. La fotografía captada por las cámaras de la consorte en dos piezas fue comentada, buscada y reclamada, debido a que era una imagen única. Doña Letizia se encontraba a bordo del Fortuna, en compañía de toda la familia Real a excepción del Rey. Sin embargo, también fue inmortalizada luciendo biquini durante sus vacaciones privadas en las islas griegas en compañía de su marido y de sus hijas.

9.

Isabel Pantoja. Si hay unas imágenes que quedarán en el recuerdo de todos y que sin duda alguna han marcado televisivamente este año, aunque aún estemos en el ecuador del mismo, son las de Isabel Pantoja luciendo biquini en Honduras. El paso de la tonadillera por 'Supervivientes 2019' ha dado mucho que hablar en todos los sentidos, y a ella le ha dado la oportunidad de publicitar los bañadores flamencos diseñados por su sobrina, Anabel Pantoja.

10

Cristina Pedroche. Otra que será recordada por un posado en biquini, o mejor, por su arriesgado modelito para dar las uvas es la televisiva Cristina Pedroche. Después de tres años causando sensación en las Campanadas de Atresmedia, la mujer de Daviz DiverXO se atrevió a aparecer con un 'vestido' que era un biquini rosa, de flores, con una especie de cola de tul que salía de la parte trasera del atuendo. Cristina Pedroche se convirtió, automáticamente, y como viene siendo habitual cada 31 de enero, en la reina de las redes sociales, donde sus fans y detractores se disputan el acierto o error de la presentadora.