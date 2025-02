Musk-Altman, el duelo por el trono de la IA

Una de las grandes preocupaciones de Musk y Altman es la preocupación por que los robots y la inteligencia artificial destruyan gran cantidad de puestos de trabajo. Su solución, entregar una renta básica universal para todos sin necesidad de trabajar. “Va a ser necesario. Cada vez habrá menos trabajos que un robot no pueda hacer mejor”, decía Musk en 2016. Altman incluso lo llevó a la práctica con 3.000 ciudadanos de Texas e Illinois con ingresos inferiores a 28.000 dólares a los que entregó un total de 45 millones de dólares.

La visión es completamente opuesta, algo así como una nueva versión de los apocalípticos e integrados, que diría Umberto Eco. Musk sería el apocalíptico que no deja de advertir sobre los riesgos de que la IA supere las capacidades del ser humano. Es lo que los expertos llaman Inteligencia Artificial General. Como alternativas, ha fundado su propia empresa de IA -su nombre es xIA- y su particular Chat GPT, bautizado con el nombre de Grok. Altman alzaría la bandera de los integrados. De hecho, en Open AI ya no están ni Brookman ni Sutskever, que apostaban por la prudencia en el desarrollo de Chat GPT. Ambos cofundadores salieron tras el autogolpe de Altman que le acabaría dando todo el poder en Open AI.