Elon Musk, en la Casa Blanca, el pasado mes de mayo. REUTERS

Grokipedia, la nueva enciclopedia de Elon Musk creada con IA para competir contra Wikipedia

El magnate vuelve a desafiar las reglas de Internet después de transformar Twitter en X y lanzar Grok

Javier Arias Lomo

Javier Arias Lomo

Martes, 28 de octubre 2025, 11:38

Comenta

Elon Musk se marcó hace mucho tiempo el objetivo de cambiar el orden establecido a través de su tecnología y este martes ha dado un paso más con el lanzamiento de Grokipedia. El magnate y su empresa xAI pretenden que esta nueva herramienta se convierta en la nueva alternativa a Wikipedia, la enciclopedia libre, colaborativa y multilingüe que lleva más de dos décadas reinando entre los usuarios de internet para acceder a todo tipo de información.

El sitio, denominado versión 0.1, cuenta ya con más de 885.000 artículos -en comparación con los más de siete millones de Wikipedia en inglés- y su contenido se genera por Inteligencia Artificial (IA) mediante el asistente generativo Grok, aunque también cita varias fuentes en cada página. El lanzamiento viene acompañado de la promesa de una nueva versión 1.0, que el empresario estadounidense promete será «10 veces mejor» que la versión actual en línea, la cual, según él, ya es «mejor que Wikipedia».

Lo cierto es que la cruzada del hombre que apoyase a Donald Trump en las últimas elecciones en Estados Unidos -y que formase parte de su administración hasta el pasado mes de mayo- contra Wikipedia viene de lejos. En 2024, acusó al sitio de estar «controlado por activistas de extrema izquierda» y pidió que se dejaran de hacer donaciones a la plataforma, además de recalcar que «Wikipedia no puede usarse como fuente definitiva porque el control editorial allí es extremadamente sesgado hacia la izquierda».

Musk promete un modelo abierto y automatizado para diferenciarse, precisamente, de ese dogmatismo o inclinación política que, a su juicio, presenta Wikipedia. «El objetivo de Grok y Grokipedia.com es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Nunca seremos perfectos, pero aun así nos esforzaremos por alcanzar esa meta», ha manifestado Musk en 'X' -su propia red social- tras el lanzamiento, que estaba previsto para finales de septiembre pero que fue retrasado para «eliminar la propaganda».

Musk vuelve de esta forma a desafiar las reglas de Internet después de transformar Twitter en X y lanzar Grok, su propio chatbot de inteligencia artificial que ahora se convierte también en el motor de Grokipedia. Según el empresario, de hecho, muy pronto los usuarios tendrán la oportunidad de pedirle a Grok agregar, modificar o eliminar artículos, y este tomará la acción o te dirá que no lo hará y por qué.

El tiempo dirá si finalmente la nueva idea de Musk consigue su objetivo y desbanca en la web al que sigue siendo la mayor enciclopedia enciclopedia libre del mundo. Jimmy Wales y Larry Sanger fueron los encargados de lanzar Wikipedia en 2001 como una extensión de Nupedia, un proyecto anterior más lento y formal.

