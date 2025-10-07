Soria, Teruel y Cuenca lamentan que la CE plantee eliminar el criterio demográfico en el reparto de fondos Las entidades de la Red SSPA refuerzan su frente común en Europa

Las organizaciones empresariales y diputaciones de Soria, Teruel y Cuenca han reforzado su frente común en Europa, en el marco de la Red SSPA, en la que mostraron su «preocupación institucional» ante la propuesta presentada por la Comisión Europea que elimina el criterio demográfico como factor de reparto de estos fondos y fusiona la política agrícola y de cohesión bajo un mismo pilar presupuestario, reorientando el gasto europeo a áreas como defensa e innovación, «dejando en muy mal lugar estos territorios más débiles desde el punto de vista económico y de población».

La CEOE de Soria, Cuenca y Teruel y las instituciones provinciales de las tres provincias siguen comprometidos con la lucha contra la despoblación y la defensa de estos territorios en un momento clave con el inicio de las negociaciones del próximo marco financiero plurianual 2028-2034, tal y como se puso de manifiesto en una reunión mantenida ayer en la capital manchega.

En este encuentro anual de los responsables empresariales e institucionales se puso el foco esta vez en la necesidad de seguir unidos y defender sus territorios en un momento en el que se han iniciado las negociaciones de cara a establecer el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034.

Este fueuno de los principales temas tratados en la reunión a la que han asistido como principales representantes el presidente de FOES, Santiago Aparicio, el presidente de CEOE CEPYME Cuenca, David Peña, y el presidente de CEOE CEPYME Teruel, Juan Ciércoles, además de los presidentes de las diputaciones de Soria, Benito Serrano; Cuenca, Álvaro Martínez; y Teruel, Joaquín Juste, según informa Ical.

Todos ellos coincidieron en hacer un frente común, para tener más fuerza en sus reclamaciones y lograr revertir una situación difícil, tal y como pasó en su día con la NSPA que logró un trato diferenciado gracias a su actuación coordinada, siendo ahora la SSPA la que tiene que encabezar estas reclamaciones y defender los intereses de las tres provincias.