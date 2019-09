UGT hace memoria de sus 130 años de clase obrera repasando el pasado, el presente y el futuro Candido Méndez. . A la jornada ha acudido la socialista Virginia Bacones, quien asegura que no irá en listas en unas posibles elecciones generales ISABEL G. VILLARROEL Viernes, 13 septiembre 2019, 13:41

La Unión General de Trabajadores celebra hoy en Soria la jornada de clausura de los actos conmemorativos de su 130 aniversario. Bajo el título «UGT: memoria histórica de la clase obrera. Presente, pasado y futuro», la residencia juvenil Antonio Machado acoge las ponencias del secretario general del sindicato a nivel regional Faustino Temprano, del secretario general entre 1994 y 2016 Cándido Méndez y de Demetrio Madrid, entre otros.

La historia del movimiento obrero y su papel en la recuperación de la democracia ha sido el tema central con el que han comenzado la jornada. Se ha hablado mucho de pasado, de las luces y sombras del sindicato, pero sobre todo mucho del presente y de lo que va a ocurrir en el futuro más próximo.

Ha sido Cándido Méndez, quien fuera secretario general de UGT hasta 2016, el que ha dicho que «la culpa de que no se alcance un acuerdo es solo de Podemos, de Pablo Iglesias en concreto, y sería un desastre acudir de nuevo a las urnas«. No obstante, dice que hay un 90 por ciento de posibilidades de que ocurra, aunque él no es partidario.

Entre las presencias más enriquecedoras esta mañana se encuentra la de Demetrio Madrid López, presidente de la Junta de Castilla y León entre 1983 y 1986, quien también ha participado en la mesa redonda central de la memoria histórica de la Unión General de Trabajadores.