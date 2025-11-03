Una explosión en un edificio de Soria provoca un herido grave y dos leves El suceso ha tenido lugar en la calle Diego Aceves número 4 y han sido desalojados 14 vecinos

Una explosión registrada en un edificio en la calle Diego Acebes, número 4, provocó hoy que tres personas resultaran heridas, dos de ellas de carácter leve y otra grave, que tuvo que ser trasladada al Hospital Santa Bárbara. Además, 14 personas de las siete viviendas afectadas tuvieron que ser desalojadas del edificio.

El suceso se produjo a las 00.26 horas y el Servicio de Emergencias alertó a los Bomberos de Soria de la explosión, que ha afectó a la fachada de la segunda planta.

En el lugar trabajaron bomberos y Policía Local, así como efectivos de la Policía Científica. Los bomberos realizaron labores de revisión y aseguran la zona, además del control de los escombros caídos en la vía pública.

En la intervención participaron efectivos de Bomberos, Policía Local, Sacyl y Policía Nacional. Las concejalas Ana Romero y Ana Alegre coordinaron el realojo de las personas afectadas de las siete viviendas evacuadas para garantizar que todas cuenten con una solución habitacional, informa Ical.

El acceso al edificio permanecerá custodiado en todo momento para preservar la seguridad de la zona y los domicilios, a la espera de la revisión final de Bomberos y técnicos que confirme que el retorno de propietarios e inquilinos puede realizarse sin riesgo, según trasladó el Ayuntamiento de Soria.