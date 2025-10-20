Auxiliados 54 pasajeros de un autobús averiado en Soria Varias patrullas de la Guardia Civil de Tráfico se desplazaron hasta el lugar

Kilómetro 168 de la A-2, a la altura de la localidad soriana de Arcos de Jalón.

Agentes de la Guardia Civil auxiliaron el pasado 16 de octubre a 54 pasajeros que viajaban en un autobús averiado en la autovía A-2, el kilómetro 168, a la altura de la localidad soriana de Arcos de Jalón, según informaron fuentes del Instituto Armado recogidas por Ical.

Los hechos tuvieron lugar a las 11.37 horas, cuando se recibió el aviso en el Centro Operativo de Tráfico (COTA). Hasta el lugar se desplazaron tres patrullas del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Soria, quienes procedieron a asegurar la zona y evacuar, con la precaución debida, a 20 pasajeros en vehículos oficiales, asistiendo al pasaje en lo necesario hasta su traslado a el área de servicio más próxima.

De igual manera, a otros 34 pasajeros fueron transportados en otro autobús, al señalizar el vehículo hasta llegada de empresa de mantenimiento de carreteras y grúa de gran tonelaje.

La colaboración y la participación activa de la ciudadanía es un elemento clave para la detección temprana de conductas imprudentes o delictivas en la red vial, informando de cualquier comportamiento que ponga en riesgo la seguridad vial, mejorando la respuesta de los cuerpos de seguridad, señalaron desde la Guardia Civil.