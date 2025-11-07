Zamora acoge un simposio sobre pan y harina como presentación del PanFest 2027

El Norte Viernes, 7 de noviembre 2025, 09:12 Comenta Compartir

La ciudad de Zamora acogerá un simposio sobre el pan y la harina, como presentación del PanFest 2027, un evento que busca convertirse en un revulsivo para estos dos productos. La actividad se celebrará el próximo lunes 17 de noviembre en el Palacio de la Encarnación, situado en la plaza de Viriato. Se trata del primer simposio del Pan y la Harina que se ubica en la única provincia del país que es poseedora de una Denominación de Origen de harina de calidad: Harina Zamorana.

PanFest incluye una serie de eventos y activaciones que buscan dar visibilidad a las harinas de calidad, a los agricultores que las producen, a los panaderos que se esfuerzan en formar y hornear los mejores panes y a los negocios que los distribuyen. La cita está organizada por Vocento Gastronomía y Madrid Fusión Alimentos de España, con el impulso de la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Zamora, la Diputación de Zamora, y Caja Rural de Zamora.

El acto dará comienzo a las 19:00 horas con la bienvenida del teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zamora, David Gago Ruiz. Después, se desarrollará un mesa redonda que lleva como título ‘La harina, ingrediente con alma’. En ella participarán Samuel Moreno de El Molino de Alcuneza de Sigüenza (Guadalajara), Elisabete Ferreira de Pao de Gimonde de Branganza (Portugal) , Guilermo Moscoso de Pan da Moa de Santiago de Compostela y Juan Carbajo Aguirre, director general de Molinos del Duero de Zamora. La mesa redonda reivindicará la harina en su origen, oficio y como el futuro de una alimentación más justa y sabrosa. Mostrará a la harina como un ingrediente con alma, mirando al producto con el mismo respeto que al aceite, al vino y al pan. La presentación oficial del proyecto PanFest 2027 llegará después, de la mano del director de Madrid Fusión, Benjamín Lana Velasco, y el director de Caja Rural de Zamora, Cipriano García Rodríguez.

A las 20:10 horas se desarrollará la segunda de las mesas redondas con el título ‘Pan y alta gastronomía: de complemento a protagonista en el menú’. Intervendrán como ponentes el panadero y escritor ibicenco, Iban Yarza; el maestro panadero e impulsor de Panes Creativos (Barcelona), Daniel Jordá; Annika García Escudero del restaurante Iván Cerdeño (Toledo), y Luis Alberto Lera del Restaurante Lera situado en la localidad zamorana de Castroverde de Campos. La clausura correrá a cargo del presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Javier Faúndez Domínguez.

A la conclusión del simposio y acto de presentación de PanFest-Zamora 2027, se desarrollará un coctel con la participación distintos restaurantes situados en la provincia. De esta manera, el menú correrá a cargo de La Becera de Peñaudense, CasaAurelia de Villaralbo, Chivo de Morales de Toro, Cuzeo de Zamora, El Empalme de Rionegro del Puente, La Posada de las Misas de Puebla de Sanabria, Lera de Castroverde de Campos, La Sal de Zamora y el cateríng La Luz situado en la capital zamorana.