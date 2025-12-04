UCCL reclama una «desescalada» ante la «nula incidencia» de la Dermatosis Nodular

Somos Campo Jueves, 4 de diciembre 2025, 09:18 Comenta Compartir

El coordinador de UCCL Castilla y León, José Manuel González Palacín, planteó un escenario de «desescalada y apertura», y que se levanten los controles de movimiento sobre el bovino debido a que no hay casos detectados en las últimas tres semanas de Dermatosis Nodular Contagiosa y es improbable que la enfermedad vírica aparezca, ya que se transmite por vectores (mosquitos) y con las gélidas temperaturas que se registran en la Comunidad no se dará la propagación.

Asimismo, consideró que debido a los escasos casos la alarma generada no tiene «sentido», y recalcó que la enfermedad «preocupa« pero la cabaña ganadera no está afectada».

En este sentido, señalo que es necesario que la enfermedad se elimine del Grupo A, es decir, que se modifique el protocolo de actuación, ya que al ser una enfermedad vírica y la vacunación es la herramienta principal de contención. «Las medidas no tienen nada que ver con la realidad ganadera», puntualizó.

Al respecto, el responsable de vacuno de carne de la Unión de Uniones, Adrián Gómez, recordó que las medidas actuales no reflejan el nivel real de riesgo y la prevención mediante vacunación es prioritaria antes del próximo verano, cuando podrían reactivarse los contagios.

La enfermedad llegó a España en octubre desde Francia, el primer caso se registró en Gerona tras la importación de animales, informa Ical.

Por su parte, David Alonso responsable del sector de vacuno de leche de Unión de Uniones exigió un protocolo de actuación sanitaria acorde a los intereses de los ganaderos de Castilla y León, y precisó que las medidas que se adoptaron en noviembre por la Consejería de Agricultura y Ganadería no fueron consensuadas.

Por ello, pidió la retirada de medidas de bioseguridad adicionales, la apertura de ferias y mercados para dar garantías a los ganaderos; mantener la vigilancia de los animales de terceros países; y sobre todo la vacunación de toda la cabaña antes del verano que viene.

«La vacunación está prohibida y solo se pone en zonas de riesgo y Castilla y León no está en ese círculo, pero creemos que debemos garantizar la seguridad de nuestros animales y que los ganaderos deben vacunar cuando quieran», indicó para reseñar que es necesario que el ganadero debe decidir sobre la sanidad animal de su cabaña.

Además, reiteró que UCCL está en contra de prolongar las medidas de movimiento de ganado, y agregó que los problemas sanitarios están «lastrando» la economía del sector. «Los ganaderos sienten una falta de respeto hacia la profesionalidad del campo y de falta de sensibilidad hacía sus problemas ya que la Administración hace el problema más grande», indicó para agregar que los precios de la carne no están en consonancia con el precio del animal.

Por último, reseñó el «mal» funcionamiento de la Consejería de Agricultura y Ganadería, y precisó que es necesario abrir un escenario de apertura tal y como han hecho Galicia y Cantabria ante la falta de casos de Dermatosis.

Temas

Castilla y León