Los topillos se extienden en zonas donde su presencia no era problemática hasta ahora

La presencia de topillos y el riesgo que suponen para los cultivos, se está expandiendo por zonas donde no existía esa problemática hasta ahora. Por ello, se pide a los agricultores y a los organismos que tengan competencias en el territorio agrícola que pongan en marcha las medidas de para el control. Así lo confirman fuentes del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León que detallan que preocupan especialmente aquellas zonas en las que normalmente la situación no generaba riesgo, pero que en esta ocasión se han detectado poblaciones importantes, de las cuales se desconoce de momento su futura evolución.

Desde el Itacyl apuntan a zonas como Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), Arévalo y Madrigal de las Altas Torres en la provincia de Ávila, Cuéllar (Segovia), la comarca burgalesa de la Bureba y Ebro, incluso en algunas localizaciones de la provincia de Soria, donde apenas han tenido problemas con anterioridad. Sin embargo, aluden a que, en las zonas situadas en Tierra de Campos, donde habitualmente más se sufre la presencia de los topillos, «ha disminuido bastante» y se apunta a «un año más tranquilo», según marcan los modelos que se están estudiando por parte de los técnicos del Observatorio de Plagas del Instituto Tecnológico.

En cualquier caso, se considera que es necesario no bajar la guardia porque el animal «a veces no se comporta como se espera». Por otra parte, los expertos aluden a la necesidad de esperar a ver cómo evoluciona, después de las lluvias. Las precipitaciones presentan su cara y su cruz. En el caso de inundar las madrigueras pueden provocar una reducción de las colonias, pero si se traducen en materia vegetal que se convierte en alimento y protección genera un efecto beneficioso para el aumento de población.

Uno de los puntos donde este año ha proliferado la presencia de topillos y está generando la preocupación se sitúa en la zona de la Ribera del Duero. El agricultor Daniel Maestre con cultivos de cereal y viñedo en la localidad burgalesa de Quintana del Pidio, alude a la situación extraordinaria que se vive este año. «Estamos con el observatorio de plagas viendo hasta dónde va a llegar, pero como de momento esto es nuevo no sabemos, pero nos está afectando», precisa. Algo que, según detalla, coincide con lo sucedido en esa parte de la comarca en muchas otras localidades. «Cada vez hay más, la población sigue creciendo y vemos que ya hay daños de los topos en las yemas de las cepas», explica el viticultor de Ribera del Duero. En esta línea, apunta a que el crecimiento se puede deber a que «no ha hecho frío seguido durante muchos días o que la tierra no ha estado cubierta de nieve, pero no lo tenemos nada claro».

En el aviso informativo lanzado a los agricultores, el Itacyl recomienda que «en las zonas donde se continúe observando, o que comience a observarse presencia de topillo», se tomen las medidas necesarias. En este sentido, aluden a que en las parcelas con riesgo por topillos «se provoque el anegamiento temporal». En el caso de observarse en las cunetas, arroyos o parcelas colindantes se pide «incrementar al máximo la frecuencia de los riegos provocando un ambiente disuasorio», además de retirar los tubos de riego cuando no sean necesarios. En lo que se refiere a las siembras primaverales, proponen que en el laboreo se destruyan las galerías y nidos existentes, se elimine la cubierta vegetal de las parcela y se evite la siembra directa en las zonas en las que se observe colonización de topillos.