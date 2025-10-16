El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

José María Rey en sus viñedos en ecológico en la localidad vallisoletana de Villafuerte de Esgueva. Rodrigo Jiménez
Somos Campo

La superficie de cultivos en ecológico sube casi un 20% en Castilla y Léon

Un total de 348 ganaderías en la región trabajan en bio, y un tercio de ellas están situadas en la provincia de Salamanca

Susana Gutiérrez

Susana Gutiérrez

Burgos

Jueves, 16 de octubre 2025, 21:59

Comenta

La superficie de cultivos en ecológico ha subido casi un 20% en Castilla y León, sumando una superficie total de 136.041 hectáreas agrícolas, frente ... a las 113.800 del año anterior. En la región hay 1.947 actividades en producción en el sector primario, frente a las 1.829 que había en 2023. El número de explotaciones ganaderas en ecológico se sitúa en 384, con un 37% de repunte respecto al año anterior. Un aumento que viene muy marcado por la subida de este tipo de prácticas en el sector bovino. Del total de las ganaderías en ecológico, casi un tercio se sitúan en la provincia de Salamanca. Esos son algunos de los datos regionales más destacados que se extraen del informe de estadísticas de producción ecológica correspondiente a 2024, publicado recientemente por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Castilla y León alberga el 4,4% de la superficie total de cultivos ecológicos del territorio nacional. Se sitúa en el octavo puesto del ranking de España en cultivos permanentes en ecológico, tras las comunidades de Andalucía, Castilla La Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Extremadura y Aragón.

