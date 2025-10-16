La superficie de cultivos en ecológico sube casi un 20% en Castilla y Léon

La superficie de cultivos en ecológico ha subido casi un 20% en Castilla y León, sumando una superficie total de 136.041 hectáreas agrícolas, frente ... a las 113.800 del año anterior. En la región hay 1.947 actividades en producción en el sector primario, frente a las 1.829 que había en 2023. El número de explotaciones ganaderas en ecológico se sitúa en 384, con un 37% de repunte respecto al año anterior. Un aumento que viene muy marcado por la subida de este tipo de prácticas en el sector bovino. Del total de las ganaderías en ecológico, casi un tercio se sitúan en la provincia de Salamanca. Esos son algunos de los datos regionales más destacados que se extraen del informe de estadísticas de producción ecológica correspondiente a 2024, publicado recientemente por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Castilla y León alberga el 4,4% de la superficie total de cultivos ecológicos del territorio nacional. Se sitúa en el octavo puesto del ranking de España en cultivos permanentes en ecológico, tras las comunidades de Andalucía, Castilla La Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Extremadura y Aragón.

Dentro de la superficie ecológica de la región, 59.423 hectáreas corresponden a tierras arable, 59.232 a pastos permanentes y 17.385 a cultivos permanentes. Los cultivos que más proliferan en ecológico en Castilla y León corresponden a cereal en grano con 18.873 hectáreas repartidas por la comunidad, algo más de 15.000 hectáreas en cultivos industriales, mientras que el viñedo suma 14.039 hectáreas.

Llama la atención el repunte progresivo de la viticultura en ecológico, que aumenta en casi 1.000 hectáreas más con respecto a 2023 y un ascenso del 7%. Otro de los aumentos más significativos se centra en las hortalizas, cuyas hectáreas se duplican de largo, pasando de 917 en 2023 a 2.042 el pasado año. Por el contrario, cae la superficie de plantaciones en ecológico de frutos secos, pasando de las 2.519 de 2023, a las 2.107 hectáreas de 2024, lo que supone un descenso porcentual de 17 puntos.

Estudiando los datos por provincias, la mayor superficie de agricultura en ecológico se ubica en Salamanca con un total de 25.883 hectáreas, seguida de Zamora con 25.730, Valladolid con 22.382, León con 18.237 y Burgos con 15.761. Después, se coloca Segovia con 9.591, Soria con 6.324, Palencia con 6.140 y Ávila con 5.989 hectáreas de tierras trabajadas en ecológico.

Explotaciones ganaderas por provincias

José María Rey es uno de los agricultores de la región que ha apostado por los cultivos en ecológico. En la localidad vallisoletana de Villafuerte de Esgueva posee una explotación con seis hectáreas de viñedo, ocho de pistachos y algo más de 70 hectáreas de cereal. «Cultivo en ecológico desde hace más de 20 años por el respeto a la tierra y por el respeto a las personas que toman los alimentos, sin veneno. Así de fácil y así de sencillo», asevera. El productor defiende que la práctica ecológica «no tiene por qué ser más cara», detallando que se encuentra realizando sus propios «biofertilizantes y preparados». Rey considera que esta práctica agraria es «más laboriosa, pero yo creo que el resultado es más satisfactorio», aunque «en años como este, hemos tenido una reducción importante en la cosecha».

En cualquier caso, el agricultor defiende que los precios «están mucho mejor» para los productos ecológicos. «Mientras sea agricultor, y mientras tenga capacidad, voy a seguir produciendo en ecológico», concluye el productor vallisoletano de Villafuerte de Esgueva.

Ganadería

En lo que se refiere a las 384 explotaciones ganaderas en ecológico de Castilla y León suponen un repunte del 37% respecto a 2023. Todas ellas, suman un total de 116.663 cabezas. De esta manera, la comunidad cuenta con un 3,4% de la cabaña ganadera en ecológico que existe en España. La mayor parte de las explotaciones situadas en el territorio corresponden a bovino de carne, con un total de 223. Destaca también las 53 explotaciones en ecológico destinadas a la apicultura con más de 22.000 colmenas.

El informe refleja, además, el reparto de las ganaderías por provincias de la región. En este caso, Salamanca acapara casi un tercio del total de las explotaciones ganaderas trabajadas en esta fórmula con 113 y vinculadas a la dehesa. Siguen en este listado León con 90, Zamora con 58 y Burgos con 45. Muy de lejos, se sitúan Ávila con 26, Segovia con 16, Valladolid con 12, Palencia con 10 y Soria con 8.

En lo que se refiere al ámbito nacional, en producción animal las actividades ganaderas ecológicas han aumentado un 0,5% en 2024 con respecto al ejercicio anterior, y se situaron en 11.164.