La región reduce en un 1,7% la producción de piensos y rompe la tendencia nacional

Castilla y León redujo en un 1,7% la producción de piensos compuestos en 2024, situándose como la tercera comunidad en este sector después de Cataluña y Aragón.

España sigue liderando el ranking europeo con un incremento del 1,5% respecto al año anterior. Así se recoge en el informe de producción publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Un documento elaborado en el marco de la Comisión Nacional de Coordinación en materia de Alimentación Animal (CNCAA) que recoge datos de las autoridades competentes de las comunidades autónomas, remitidos a su vez por los fabricantes de piensos aditivos y premezclas, incluidas las granjas que fabrican pienso para autoconsumo.

La producción de piensos en el conjunto de los países de la Unión Europea se redujo el pasado año en un 0,4%, según datos de la Federación Europea de Fabricantes de Alimentos Compuestos.

En concreto, en Castilla y León se produjeron 5.835.109 de toneladas de piensos compuestos en 2024, una cifra que supone el 15% del total nacional. Con un descenso de 1,7 puntos, frente a las 5.933.395 de 2023.

Delante se sitúan Cataluña con un 20,2% del total del país con 7,8 millones de toneladas y Aragón con el 15,3% del global nacional y casi seis millones de toneladas.

Por sectores ganaderos

En la producción regional de 2024, un total de 871.779 toneladas de piensos estaban destinadas a aves; 2.592.498 a porcino; 1.354.762 a bovino; 445.465 a ovino y caprino; 64.697 a conejos; 15.424 equinos; 185.176 a peces, y 162.457 a multiespecie.

Según los datos del Ministerio de Agricultura, en Castilla y León solo se contabiliza un establecimiento productor de pienso ecológico, que supone el 2% del producto que sale al mercado. En lo que se refiere a pienso medicamentoso, se produjeron 138.355 toneladas, suponiendo un 9,2% del total con una reducción del 17,8% respecto al año anterior. La producción de piensos de medicamentos se declara tanto con el uso de productos intermedios como con el uso directo de premezclas medicamentosas.

La producción total de piensos compuestos en España alcanzó, durante 2024, las 38.811.965 toneladas, lo que supone un incremento de 1,5% sobre el dato obtenido en 2023. Esta cantidad es la suma de producción por parte de todos los fabricantes de pienso, es decir, todos aquellos que cuenten con el código de actividad C, E, F en el registro de establecimientos. Por lo tanto, fabricantes de pienso compuesto propiamente dichos, con o sin aditivos, y explotaciones ganaderas que fabrican pienso para autoconsumo.

La producción de piensos compuestos destinados a animales de abasto alcanzó las 37.335.070, un 96,3% del total de pienso fabricado. Se ha producido, un incremento de 0,7% en el pienso fabricado destinado a los animales de abasto respecto al dato del ejercicio 2023.

Para otras especies: animales de compañía, animales de peletería y otros animales que no forman parte de la cadena alimentaria, se han declarado 1.476.895 toneladas fabricadas, lo que supone un incremento de 32,5% respecto al dato declarado en el año 2023.

