Se publica el formulario para acceder a la ayuda para reposición de vallados ganaderos dañados por los incendios

Se podrán presentar hasta el 15 de octubre por titulares públicos o privados y tiene como principal objetivo recoger los daños sufridos en los incendios

Somos Campo

Martes, 16 de septiembre 2025, 22:25

La Junta de Castilla y León ha publicado el formulario de declaración responsable para poder acceder a la ayuda para la reposición de cercados o vallados ganaderos y perimetrales dañados por los incendios, de acuerdo con la medida número 10 del Plan de Recuperación del Gobierno autonómico.

Las declaraciones se podrán presentar hasta el 15 de octubre por parte de los titulares públicos (entidades locales), privados y perceptores de la solicitud única de ayudas de la PAC 2025 con vallados que hayan sufrido daños por los incendios y estén incluidos en la relación oficial de municipios afectados.

Entre otros requisitos, será necesario disponer de imágenes georreferenciadas y un plano que acredite los daños sufridos en los vallados. No obstante, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural realizará los controles oportunos para verificar las declaraciones presentadas.

Este formulario se suma al modelo de declaración responsable ya disponible para compensar las pérdidas de producción agrícola y ganadera, muerte de ganado o la pérdida de colmenas con baremos objetivos por hectárea, cabeza y colmena, de acuerdo con la medida número 8 del Plan de Recuperación.

