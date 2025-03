Los productores de remolacha podrán dejar el cultivo este año sin penalización

Somos Campo Lunes, 17 de marzo 2025, 15:25 Comenta Compartir

La consejera de Agricultura de la Junta, María González Corral, ha anunciado que los productores de remolacha acogidos a la ayuda agroambiental, tendrán libertad para dejar de cultivar raíz en 2025 sin que vayan a sufrir penalizaciones y devolver esos apoyos, que les obligan a mantener la siembra durante cinco años. Las organizaciones profesionales agrarias han llevado este lunes al Consejo Regional Agrario su denuncia de que Azucarera pretende pagar a estos cultivadores por debajo de los costes de producción, en un contexto de un mercado del azúcar con precios bajos. De esta manera, ha reclamado a la Junta que permita no sembrar este año, sin que los cultivadores tengan que devolver las ayudas agroambientales al cultivo.

González Corral ha confirmado que desde la Consejería de Agricultura remitirán a los remolacheros una “nota aclaratoria, informativa”, en la que se les expondrá que “estén tranquilos” porque “existe la posibilidad de no sembrar remolacha en este año 2025 y que ello no implicará la pérdida de las ayudas y de los beneficios adquiridos anteriormente”. La consejera, que compareció ente los medios, junto al presidente de Asaja, Donaciano Dujo, los coodinadores de la Alianza UPA-COG, Aruelio González y Lorenzo Rivera, y el coordinador regional de UCCl, Jesús Manuel González Palacín; ha explicado que de momento no se han firmado “muchos contratos, ni ha habido denuncias” por incumplimientos de la ley de cadena alimentaria, pero ha incidido en que son conscientes de que “existe un momento de mercado a un bajo precio para la remolacha por el azúcar” por lo que adoptan este decisión para que no se tenga que sembrar a pérdidas, según informa Ical. González Corral ha afirmado que los agricultores "tienen libertad total y absoluta para seguir sembrando la remolacha”, al considerar que el cultivo “sigue teniendo futuro en Castilla y León” porque “sigue siendo estratégico”.

Por su parte, el presidente regional de Asaja, Donaciano Dujo, ha destacado que los remolacheros que consideren que Azucarera les está imponiendo precios por debajo de los costes de producción, podrán no sembrar sin penalización en las ayudas agroambientales. En este sentido, ha anunciado que pedirán a la dirección de la cadena alimentaria que “vigile todos los contratos del sector remolachero, especialmente de Azucarera”. El coordinador de UPA , Aurelio González, se ha mostrado satisfecho con la medida y ha criticado a Azucarera porque, según sus datos, está ofertando el precio de la remolacha por debajo de los costes de producción, en concreto, a 32 euros, lo que supone que “está incumpliendo la ley de cadena alimentaria”, ya que al agricultor le cuesta producir cada tonelada entre 36 y 37. “Si lo hace se enfrentarán a las denuncias que interpondrá UPA”, ha indicado, para desear que la situación se puntual y se pueda superar en 2026.