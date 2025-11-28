Los precios de la miel no repuntan, a pesar de la caída de la producción en un 70 por ciento

Susana Gutiérrez Aranda de Duero Viernes, 28 de noviembre 2025, 09:40 Comenta Compartir

A pesar de que la producción ha tenido una caída generalizada que se sitúa en cerca de un 70%, sobre todo por los efectos del cambio climático, el precio de la miel no consigue repuntar. En los últimos años el precio ha caído hasta en un 30 por ciento, pasando de una cifra media de más de cinco euros a la actual que se sitúa en torno a los 3'5 euros. Los apicultores achacan esta situación a las importaciones de mieles que llegan de otros países, a la llegada al mercado de siropes y lamentan que las administraciones e industria no pongan medios para frenar esta situación. «Ha bajado la producción de la apicultura un 70 por ciento en las explotaciones y el precio prácticamente se mantiene respecto al años paso, este mes ha subido 20 céntimos, pero no supone nada porque estamos hablando de que veníamos de más de cinco euros y ahora estamos hablando de tres», lamenta el presidente de Coag Salamanca, José Manuel Cortés.

La bajada de precio, según detalla, se lleva por que las importaciones se hacen de «forma masiva» y se está «rellenando» el mercado con siropes y mieles llegadas de otros países, mientras que «lo que aquí no se compra». Cortés apunta a la industria y al Ministerio de Agricultura, al considerar que «han decidido que no les interesa ni los agricultores ni el sector productor, y ya está».

En lo que se refiere a la caída en picado de la producción, precisa a que se debe, especialmente, a las consecuencias del cambio climático. «Hace que las primaveras sean muy radicales, tan pronto hace excesivo calor como excesivas lluvias y parece invierte, las abejas no salen a producir. En otras zonas, provoca una excesiva sequía y si no hay humedad no hay flores, por eso lo se ha reducido la producción, y lo que no es normal que haya estos bajos precios», reitera el presidente de Coag Salamanca.

A esa problemática se unen también, según incide, otros percances habituales como la presión del ácaro varroa, la excesiva burocracia y la falta de relevo generacional. Así se puso de manifiesto durante la vigésimo séptima edición de la Jornada Apícola, impulsada por Coag Salamanca que ha llevado título 'Claves fundamentales para la Apicultura Profesional' y congregó a más de un centenar de apicultores de la región y comunidades vecinas. Las jornadas acogieron también la presentación del estudio desarrollado por Salomé Martínez Morcillo, de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura, en colaboración con la empresa Neobeitar. La investigación demuestra que suplementar las colmenas con un complejo de molibdeno puede reducir la mortalidad de las abejas en un 44 por ciento, fortaleciendo su salud y su capacidad de supervivencia.