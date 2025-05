Susana Gutiérrez Burgos Jueves, 15 de mayo 2025, 10:10 | Actualizado 10:41h. Comenta Compartir

Es productor de uva en la Denominación de Origen Ribera del Duero, pero se ve también como un divulgador y educador de todo aquello que incumbe al mundo de la viticultura y sus secretos. Rodrigo Martínez nació y se crió en Burgos, sin perder nunca el contacto con sus raíces familiares en Baños de Vadearados (Burgos), con una tradición arraigada al cuidado de la viña. Tras formarse, primero en la Universidad de Burgos como ingeniero agrónomo y, más tarde, en las ciudades francesas de Burdeos y Montpellier, apostó por adentrarse en los secretos de las vendimias de Italia, Chile o Estados Unidos. Después de ese periplo por el mundo, hace algo más de un año apostó por dar un cambio radical a su vida, volviendo hasta su pueblo. Ahora, a sus 28 años, tiene claro su objetivo: «Quiero vivir en el pueblo y poder vivir en el pueblo», confiesa. «Cambié el viajar, estar en mil sitios, conocer a muchísimas personas, mejorar otros idiomas, a todo lo opuesto, estar en casa en el pueblo», indica el viticultor.

Rodrigo Martínez detalla que, tras retornar a sus orígenes, empezó a buscar su sitio. «Intenté encontrar trabajo en una bodega, además de llevar mis viñas. Como no encontré nada que me cuadrara, me puse como autónomo, y sabía que tenía que conseguir desarrollar mi marca personal», recuerda. En esa búsqueda de ideas de negocio y un estilo que marcara la diferencia, deparó en aquel libro sobre la poda de respeto con más de un siglo de vida, que tradujo del francés al castellano en su época de estudiante. «Me di cuenta de que tenía ese libro escondido y traducido, solo quedaba editarlo y publicarlo. No sabía cómo se hacía, contacté con varias editoriales que no estaban interesadas. Luego, encontré las editoriales de autoedición, así lo hice y hasta hoy», narra. Finalmente, ese libro se publicó hace dos meses, y sus ventas han superado todas las expectativas previstas, al tratarse de una publicación muy específica escrita en 1921. Con el nombre 'El origen de la poda de respeto. 100 años después, ¿Quién fue Monsieur Poussard?', se traduce el libro del ingeniero agrónomo René LaFon, que cuenta quién fue el viticultor que dio nombre al sistema de poda que hoy se conoce. «Lo traduje por un proyecto y se quedó olvidado, pensé que era imposible sacarlo adelante. Con el foco de volver a casa, lo impulsé, me he dedicado a promocionarlo, editarlo, buscar fotos, hacer presentaciones, redes sociales…», incide el viticultor.

Respuesta

La respuesta que ha tenido la publicación en el sector vitivinícola ha sido «una locura», al tratarse de un libro muy particular y específico. «Sé lo que hay dentro, el contenido es bueno, pero no es un manual de poda, sino un libro de poda de hace cien años, escrito por un ingeniero agrónomo francés que cuenta las experiencias de un viticultor francés. Es muy de nicho, hay libros mucho más fáciles de leer sobre la poda», considera Rodrigo Martínez. Sin embargo, la respuesta ha sido tan positiva que le ha hecho superar, de momento, los retos previstos en un primer instante. «Mi objetivo era no perder dinero porque tuve que hacer una inversión importante al principio. Al sacarlo adelante solo me planteé el poder recuperar el gasto, ya lo he hecho», detalla el viticultor de Ribera del Duero.

A la pregunta de qué es la poda de respeto, el ingeniero agrónomo contesta que «es aquello que no nos han enseñado», aludiendo a que era aquella que hacían «nuestros abuelos» y esas generaciones más lejanas, pero que luego «se olvidó por nuestros padres».

Además de su labor con el libro, Rodrigo Martínez trabaja una hectárea de viñedo propia y gestiona otro proyecto en Baños de Valdearados. A mayores, desarrolla algunas formaciones y presentaciones y, a tiempo parcial, imparte clases en la Escuela de Enología del colegio de San Gabriel de Aranda de Duero.

De cara al futuro más inminente, el joven se ve más como formador y comunicador que como elaborador de vino. «Todo el mundo me dice que a ver cuándo hago mi propio vino, pero la verdad es que no me veo de elaborador», se sincera. Añade que, en su opinión, «mi perfil va más dirigido a poder escribir un libro, hacer formaciones, enseñar, comunicar, tengo más esa filosofía, me gustaría dirigir mi trabajo por esa línea». El viticultor añade que, a pesar de ser alguien técnico que «pasa mucho tiempo en la viña», insiste en que «soy un perfil diferente, más comunicador que productor de uva», dejando clara que sus aspiraciones y su trabajo se van a dirigir hasta este tipo de propuestas.