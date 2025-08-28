Las organizaciones piden medidas compensatorias tras el acuerdo de Europa y Estados Unidos

Somos Campo Jueves, 28 de agosto 2025, 22:01 Comenta Compartir

La organizaciones agrarias coinciden en que el acuerdo suscrito, esta semana, entre la Unión Europea y Estados Unidos tiene efectos negativos para el campo y exigen al Gobierno que ponga en marcha las medidas compensatorias necesarias. El campo de Castilla y León considera que el pacto alcanzado supone una «cesión unilateral» a los intereses estadounidenses, que deja al sector agrario regional y nacional en desventaja y sin posibilidad de competir en igualdad de condiciones. En el horizonte, se confirma la imposición de un arancel del 15 % a productos agroalimentarios europeos, sin que se haya conseguido introducir ningún artículo sensible en el régimen de excepción arancelaria. Las diferentes organizaciones coinciden en el planteamiento y aluden a algunos productos vinculados al sector primario que se pueden ver comprometidos de cara al futuro.

Asaja considera que los agricultores y ganaderos europeos han sido «moneda de cambio» en estas negociaciones, en las que «otros sectores salen favorecidos». La organización reclama que se tenga en cuenta a los sectores más sensibles y pide a la Comisión Europea un paquete de ayudas compensatorias que mitigue las distorsiones de mercado y las pérdidas derivadas de este acuerdo. Además, exige al Gobierno ayudas específicas para agricultores y ganaderos.

Por su parte, la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) reclama también que se pongan en marcha medidas compensatorias, a nivel europeo, nacional y autonómico, especialmente destinadas a las explotaciones más vulnerables, las familiares. «La letra pequeña nos preocupa igualmente, y lucharemos para que en el periodo que ahora se abre el Gobierno de España logre mejoras para proteger al sector», defienden.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) cree que el acuerdo supone una «cesión unilateral» a los intereses estadounidenses que deja al sector agrario español y europeo «en clara desventaja» al «legitimar una competencia desleal intolerable». Para la organización, el acuerdo, lejos de abrir oportunidades reales, consolida «un marco de competencia desigual». Considera que la UE elimina aranceles para una amplia gama de productos industriales y agroalimentarios de EEUU, mientras se mantienen gravámenes del 15 por ciento sobre exportaciones europeas clave como vino, aceite y frutos secos. COAG considera que con este acuerdo los productos americanos tendrán acceso preferencial para productos como almendras, lácteos, incluidos quesos industriales, además de frutas y verduras, alimentos procesados, semillas, aceite de soja, carne de cerdo.

Desde la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha criticado con dureza el reciente acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y los Estados Unidos, en el que se confirma la imposición de un arancel del 15 % a productos agroalimentarios europeos sin que se haya conseguido introducir ningún artículo sensible en el régimen de excepción arancelaria. La organización considera que se trata de una «rendición política» frente a la presión de la estrategia arancelaria de Donald Trump, que coloca en una situación muy delicada a sectores estratégicos para España como el vino o la almendra.