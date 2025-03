Las organizaciones agrarias califican de «insoportables» los daños que provocan los lobos

Somos Campo Martes, 11 de marzo 2025, 08:58 Comenta Compartir

Las organizaciones agrarias de Castilla y León calificaron hoy de «insoportables» los daños que los lobos están provocando en la Comunidad -3.973 ataques en los que el pasado año murieron casi 6.000 cabezas- y reclamaron al Gobierno que rectifique y saque a los cánidos del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), según recoge Ical. El presidente autonómico de Asaja, Donaciano Dujo, ha lamentado que el Gobierno «prefiera tener lobos a contar con ganaderos en el medio rural», a la vez que ha explicado que los cuantiosos daños económicos que están generando los ataques hace necesario volver a la situación anterior a la inclusión del lobo en el Lespre. «Nadie quiere erradicar a los lobos, pero los daños que están provocando ahora son insostenibles».

A su vez, Dujo ha reclamado al Gobierno un cambio de posición y que convoque de forma urgente a las comunidades autónomas para alcanzar un acuerdo que permita acabar de forma urgente con esta «lacra».

En la misma línea, el representante de La Alianza UPA-COAG, Aurelio González, ha lamentado que se ha pasado de una media de siete ataques diario en 2021, a once en 2024, y recalcó que «el verdadero peligro de extinción lo sufren las explotaciones ganaderas de extensivo y no los lobos». Además de criticar al Gobierno por no sumarse a la recomendación del Comité Permanente del Convenio de Berna, que recomienda rebajar la protección del lobo, denunció que el Ministerio de Transición Ecológica no se reúna con las organizaciones agrarias.

González ha calificado de «irresponsable» la postura del Gobierno, a la vez que también reclamó un mayor control sobre la población de ciervos y los jabalís, dado que la acción del lobo no es suficiente para reducir el incremento de unas especies que provocan graves daños en las explotaciones agrícolas.

Por su parte, el coordinador regional de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, ha advertido que los ataques de los lobos ponen en peligro la continuidad de la ganadería extensiva y por tanto, a una herramienta clave para prevenir los incendios forestales. A su vez, ha afeado que mientras toda Europa va en la misma dirección y plantea rebajar la protección del lobo, el Gobierno de España vaya en «dirección contraria».

Por último, ha criticado que el Ministerio de Transición Ecológica esté cerrado a «cal y canto» para las organizaciones agraria y aseguró que con los actuales niveles de ataque es muy complicado que exista un relevo generacional en la ganadería extensiva, dado que a las pérdidas económicas, hay que sufrir el estrés y el daño emocional que sufren los ganaderos cuando, de forma repetida, sufren ataques en sus explotaciones.