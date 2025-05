Susana Gutiérrez Aranda de Duero Jueves, 15 de mayo 2025, 10:11 | Actualizado 10:39h. Comenta Compartir

Tiene una explotación donde comparte el trabajo agrícola y ganadero, situada en el límite de las provincias de Burgos y Segovia. Con una titularidad compartida con su marido que se dedica al cultivo del cereal, Estrella Pérez centra su trabajo en la ganadería de vacuno extensivo y sus viñedos amparados por la Denominación de Origen Ribera del Duero. «Es una explotación de 130 hectáreas situada en un 90% en la localidad burgalesa de Fuentenebro, y el resto en el municipio segoviano de Montejo de la Vega», detalla la ganadera.

En esta línea, desvela que cuenta con una ganadería de vacuno en extensivo con 90 madres nodrizas, con angus puros, fleckvieh, charolesas y razas mezcladas. «Las madres todo lo que crían es mi cebadero, para vender luego a carnicería», narra Estrella Pérez. Compatibiliza esas labores con los animales con el trabajo en la viña, ya que cuenta con 16 hectáreas de viñedo en la zona de mayor altitud de la Ribera del Duero. Un trabajo duro que, según desvela, no se ajusta a una jornada al uso de ocho horas, ya que las labores requieren mucha atención. «Desde la mañana, tenemos que cumplir visita a los animales, ver que todo está correcto, echarles de comer. Luego, me retiro al viñedo, todos los días hay labores. La verdad que como abarco tanto en la explotación, la jornada se alarga bastante». En la actualidad, cuenta con una persona contratada, « un trabajador que me ayuda durante todo el año, un vaquero que saca a pastar a las madres, porque el viñedo ocupa gran parte de mi día».

Papel de la mujer

Estrella Pérez pone en valor el trabajo de la mujer en el mundo del campo, apuntando a que «en ganadería todavía estamos creciendo, ahora con la titularidad compartida podemos figurar dos personas, antes las mujeres no figuraban, aunque trabajaran, el papel no era tan visible, actualmente sí». En cualquier caso, la agricultora apunta a que si hay un ámbito en el que, en los últimos años, la mujer se ha «empoderado» es en la viticultura. «Sin lugar a dudas, nos hemos posicionado muy bien en el viñedo, se nota cada vez más presencia femenina», incide.

La productora apunta a que sus viñedos se encuentran en la zona con mayor altitud de la Ribera del Duero que llega a superar los 1.000 metros. «Ahora mismo es un zona puntera por la calidad del producto, trabajo además en ecológico y vendo la uva a una bodega muy importante de la Denominación de Origen Ribera delDuero que cuida mucho su producto. Vela por la calidad del vino, pero también por el de la uva. Eso es muy importante para mí. Además nos forma en el sector, algo que también veo como fundamental», recalca la viticultora. En lo que se refiere al futuro del sector, Pérez muestra el temor a un crecimiento «desmedido» de plantaciones en la zona de calidad que ponga en peligro el equilibrio entre la oferta y la demanda. «Es un tema del que mucha gente no habla, pero se ha permitido un crecimiento muy alto en los últimos años a través de las replantaciones y tenemos mucha incertidumbre al respecto todos los viticultores», confiesa Estrella Pérez.

En cuanto a los cultivos que siembra en la explotación, responsabilidad que ostenta su marido dentro de la titularidad compartida, la agricultora y ganadera desvela que siembran cereal en su mayor parte forrajeras y alfalfa en la zona de regadío. «La mayor parte es para la alimentación directa de nuestra explotación ganadera, para autoabastecernos», concluye.