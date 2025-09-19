Ministerio y Junta llaman a la vacunación contra la lengua azul tras extenderse por 8 provincias

Susana Gutiérrez Burgos Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:22 Comenta Compartir

La lengua azul se extiende por todas las provincias de la región, a excepción de Valladolid. De esta manera, según los datos actualizados esta semana por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), la enfermedad ha ido avanzando a lo largo del verano afectando a la cabaña ganadera en el territorio regional, siguiendo una línea similar a lo que sucede en el resto del territorio nacional. Aunque existen más de veinte serotipos de lengua azul, en el ámbito nacional se han detectado cuatro, y en la comunidad autónoma dos, en concreto. En cinco provincias: Palencia, León, Burgos, Soria y Segovia se han confirmado los serotipos 3 y 8, mientras que en Salamanca, Zamora y Ávila se ha diagnosticado el 3. En la Península Ibérica también, en la actualidad, existen casos activos de los serotipos 1 y 4. «Hay que señalar que en cada provincia se diagnostica un foco de cada serotipo», detalla el director General de Producción Agropecuaria de la Junta de Castilla y León, Rubén Serrano.

Dado el nivel epidemiológico actual y el ritmo de propagación de la enfermedad, tanto el Ministerio como la Junta de Castilla y León, hacen un llamamiento a la vacunación de la cabaña ganadera. El motivo es que, desde el pasado mes de marzo, la vacunación del ganado contra la lengua azul pasó de ser obligatoria a voluntaria, variando así la estrategia nacional, dejando un modelo de erradicación para implementar un modelo de protección.

Desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se incide en que, al no haber restricciones a los movimientos sumado a que la actividad del vector aumentará, «la vacunación es la mejor herramienta para prevenir la morbilidad y mortalidad en el ganado, además de facilitar los movimientos de los animales hacia otros países». Por su parte, el director General de Producción Agropecuaria confirma que, en este momento, los porcentajes de vacunación en Castilla yLeón «no son los mejores», recordando que «tienen que ser superiores porque se habla de que para que una población esté protegida se tiene que llegar al 80% de vacunados. No estamos en esas cifras, y por eso también estamos haciendo el llamamiento a vacunación de distintos serotipos para mejorar ese porcentaje en el territorio nacional y regional».

Serrano hace hincapié en que la Comunidad dispone de vacunas de todos los serotipos presentes en el territorio nacional. «Hacemos una llamada a la vacunación de los rebaños de nuestra comunidad autónoma. Es de vital importancia vacunar a los animales frente a los serotipos de riesgo para reducir impacto en caso de verse afectados, con especial importancia en el sector ovino dado que es la especie más susceptible a la enfermedad clínica». En esta línea, recalca que se cuenta con 9,5 millones de dosis a disposición de los ganaderos de forma gratuita, «solo tienen que contactar con nosotros y con los veterinarios de su explotación para solicitar las dosis y vacunar los rebaños para frenar el avance».

Además de las consecuencias que tiene la propia enfermedad que puede suponer perdidas en la cabaña ganadera, la falta de vacunación puede provocar que no se permita sacar animales fuera del país. «El movimiento es libre dentro del territorio peninsular, solo se exige que no tengan síntomas, pero si se quiere mover animales a otros países hay que sujetarse a las condiciones que pongan esos destinos y que estén vacunados es una garantía para que se puedan dar esos movimientos fuera del territorio peninsular», defiende Serrano.

Expansión

Desde el Ministerio de Agricultura se publica un mapa donde se representa y actualiza cada semana la situación epidemiológica del país respecto a la lengua azul. Durante la presente temporada de actividad vectorial, desde el 1 de abril de 2025, los laboratorios regionales de sanidad animal y el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete han confirmado la presencia de la enfermedad, además de en Castilla yLeón, en Andalucía, Extremadura, Toledo, Ciudad Real, Murcia, Madrid, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Huesca y Baleares, con implicación de los serotipos 1, 3 y 8.

La detección del primer foco tuvo lugar a finales de junio en una explotación ganadera de la provincia de Málaga. Desde entonces, en algo más de dos meses, se ha expandido por el resto de provincias afectas.

Un virus que se trasmite por picadura de insecto y con síntomas variables La lengua azul es una enfermedad producida por un virus que se transmiten por las picaduras de unos mosquitos del género culicoides, donde la gravedad de la enfermedad varía según la especie y serotipo. En mayor medida afecta al ganado ovino, aunque el riesgo también existe para el vacuno ya que, a pesar de que la afección sintomática es de mucho menor calado, sí contribuyen al mantenimiento del virus en la naturaleza. «Pueden ser picados por estos mosquitos y transmitir la enfermedad a otros vacunos u ovinos», explica el director General de Producción Agropecuaria, Rubén Serrano. En esta línea, detalla que los síntomas más típicos en los animales que sufren la enfermedad son generales y variables y se manifiestan dependiendo del nivel de defensas de cada uno. Desde fiebre, hemorragias, ulceraciones en boca y nariz, hasta inflamaciones, salivación excesiva, cojera, pasando por diarrea, vómitos, debilidad o neumonía. «No se puede llevar a a cabo un diagnóstico si no es con pruebas oficiales», insiste el director General. Para trasmitir la enfermedad, según puntualiza, se necesitan dos agentes: «tiene que haber virus y tiene que haber mosquito transmisor». Por ello, alude a que existen épocas durante el año en las que no está activo el riesgo de transmisión de la lengua azul porque las condiciones climatológicas no son las idóneas. «Hay una época libre, dependiendo de zonas. Se suele situar entre mediados de diciembre, hasta abril o mayo, dependiendo del año. En ese periodo, aunque haya virus en los animales no se va a transmitir porque no hay vector, tienen que estar a la vez», puntualiza. Gravedad La infección por el virus de la lengua azul puede ser inapreciable en muchos animales, pero también puede causar una enfermedad mortal en una proporción de rumiantes infectados. La gravedad de la enfermedad varía entre las distintas especies y cepas, siendo los síntomas más graves en las ovejas, que provocan la muerte, la pérdida de peso y la alteración del crecimiento de la lana. En las ovejas muy susceptibles, la morbilidad puede llegar al 100%. La mortalidad oscila entre el 2 y el 30%, pero puede llegar al 70%, según informa el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La vacunación previne la enfermedad clínica e interrumpe el ciclo del virus de la lengua azul en el medio ambiente; de este modo, se reducen las pérdidas económicas debidas a la infección de los animales y se hace posible el traslado y el comercio de animales procedentes de regiones en zoóticas de la enfermedad.