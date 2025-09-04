Mañueco anuncia un «ambicioso plan» para impulsar la ganadería extensiva

M. J. Gutiérrez Jueves, 4 de septiembre 2025, 22:52 Comenta Compartir

Salamanca acoge hasta el 8 de septiembre la Feria Salamaq 2025, referente del sector primario, organizada por la Diputación de Salamanca, que demuestra así su compromiso con los agricultores y los ganaderos.

La feria, que fue inaugurada ayer por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, cuenta con un presupuesto de 1.158.000 euros (unos 470.000 euros para la Feria Agropecuaria y 668.000 euros aproximadamente para la Exposición de Ganado Puro) y con 468 expositores (202 expositores en la parte agropecuaria y 268 en la Exposición de Ganado), de los que 198 son de empresas españolas, aunque también hay representación de Portugal y de Italia, adquiriendo especial protagonismo Castilla y León con 119 expositores.

El presidente de la Junta anunció en el acto inaugural un «ambicioso plan» para impulsar la ganadería extensiva en Castilla y León. Una estrategia que persigue, entre otras cuestiones, facilitar el relevo generacional en el campo con la incorporación de jóvenes, así como apoyar la modernización de explotaciones, en este caso, de vacuno, ovino, caprino, porcino y equino.

Mañueco se comprometió, en este sentido, a impulsar inversiones en infraestructuras colectivas, como caminos, cerramientos, bebederos o balsas, que permitan un pastoreo «más eficiente», así como implementar medidas para mejorar la genética y la adaptación de razas, incorporando la innovación, la digitalización y la automatización en la gestión del ganado. Por último, se comprometió a apoyar la comercialización y la cooperación entre productores, «con la calidad de sus productos como bandera», informa Ical.

«Este plan no es solo una apuesta por el sector primario, es una estrategia para generar oportunidades, para garantizar el dinamismo y la vida en el mundo rural y para que el campo y nuestros pueblos tengan más futuro. El campo desde luego es uno de los motivos de orgullo de nuestra Comunidad. Es una seña de identidad a la que tanto contribuye desde luego esta feria, referencia internacional», señaló Mañueco,

El total de la feria, en lo que a la exposición agropecuaria se refiere, ocupa 19.726 metros cuadrados, en los que se muestra lo último en maquinaria, tecnología, innovación y servicios para el campo. Respecto a la Exposición de Ganado Puro, considerada como la más importante de España y de buena parte de Europa, cuenta con 1.463 cabezas de ganado, de 39 razas diferentes, aportadas por 268 ganaderos. Destaca especialmente el vacuno, con 1.014 ejemplares de 223 ganaderos. En esta edición se van a celebrar cinco concursos morfológicos nacionales, cuatro de vacuno y uno de ovino, y siete subastas nacionales de ganado vacuno el último día de la feria, el 8 de septiembre.