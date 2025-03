Las lluvias retrasan en más de quince días la campaña de siembra de patata

Susana Gutiérrez Aranda de Duero Viernes, 21 de marzo 2025, 06:15 Comenta Compartir

Hay nerviosismo entre los productores que apelan a la paciencia, con la vista puesta en que la próxima semana la situación meteorológica haya cambiado para comenzar con las tareas. La campaña de siembra de la patata sufre, de momento, un retraso de más de quince días debido a las incesantes lluvias de las últimas semanas en la comunidad, que han hecho imposible realizar estas labores.

En la actualidad, no se puede hablar ni de un porcentaje de siembra en la región, ya que ha sido algo testimonial. «Los productores están aguantando, están un poco nerviosos, hay que tener paciencia y esperar, porque dentro de unos días ya se anuncia mejoría en el tiempo», considera el presidente de la Asociación de Productores de Patata de Castilla y León, Eduardo Arroyo. Al respecto detalla que, después de tantos días de lluvia intensa, el nivel de humedad que se evidencia en las parcelas es muy alto y «no deja entrar ni a tirar abono, ni a preparar, ni a sembrar».

En esta línea, confirma que, a pesar del retraso en las labores respecto al calendario habitual, «no hay que ser derrotistas», al considerar que todavía «hay margen para aguantar un poco más». A pesar de ello, asume que, si pasada una semana la situación se mantiene en los mismos términos, «ya el tema cambiaría» y podría llegar la verdadera preocupación. Arroyo alude al refrán: «me siembre en marzo, me siembre en abril, hasta mayo no he de salir», para definir la situación actual y mandar un mensaje de tranquilidad, aunque confiesa que «si pudiéramos, ya estaríamos sembrando a un nivel alto».

Al respecto, explica que la mayor parte de los productores «está moviendo la patata en casa, se tiene una semilla en casa, y para que no entalle la tienes que mover, manteniéndola a temperatura para que no se dañe». Desvela que el sector está «a la expectativa», para que en el momento que se «dé el pistoletazo de mejoría, vamos a ir a ello, y comenzaremos a sembrar».

Buscando el plano positivo, el presidente de la Asociación de Productores cree que este retraso puede conllevar también algunos beneficios para la futura cosecha. «Esto puede ser bueno para el escalonamiento, ya lo tenemos, porque por mucho que queramos ir todos a sembrar mañana, no va a ser posible. Hay algunas parcelas que se va a poder hoy, otras dentro de una semana, otras dentro de quince días, va a venir bien para escalonar el cultivo», considera. Otra de las bazas, según Arroyo, consiste en poder salvar mejor las heladas, porque «si vienen en mayo, si lo has sembrado más tarde, es más fácil que resista».

Crecimiento

Hace dos meses, desde el sector de la patata se alertó de un incremento de más de un 12% en la superficie sembrada en la región, debido al efecto llamada del cultivo por los buenos precios frente al bajo rendimiento de otras posibilidades. Ahora que los productores de remolacha podrán dejar el cultivo en 2025 sin penalizaciones en las ayudas agroambientales, ha vuelto a planear la posibilidad de un incremento. «No creo que nos vaya a perjudicar demasiado, el que tenía idea de sembrar, lo hará, y el que no tenía y ahora se le abre la posibilidad, lo tendrá más complicado porque no hay semilla», explica Arroyo. En esta línea, detalla que este año se sembrará «hasta la última» semilla, aunque reitera que, a estas alturas, «está toda prácticamente repartida», por lo que hay «poco margen ya de crecimientos» y el porcentaje no será representativo.

El productor prevé que, a pesar del crecimiento este año de 2.000 hectáreas, la región podrá dar salida a la producción por la alta demanda. A los problemas que se viven en Francia, se une ahora la situación de Andalucía, donde el exceso de lluvia de las últimas semanas va a «perjudicar la producción» que sembraron en diciembre. «Queda por definir la cantidad, pero la merma de producción parece clara. Una situación que incrementará la demanda de nuestro producto, coincidiendo con la subida de la oferta», incide Arroyo.

