Las lluvias favorecen el desarrollo de la colza, que tiñe el campo de amarillo

El cultivo está en plena floración, haciendo que el amarillo cope el protagonismo en la visión general de los cultivos de la región. La colza va ganando presencia en el campo de Castilla y León y se hace notar con su llamativo colorido en esta época del año. Más allá de la estética actual que centra la atención al pasear cerca de los cultivos o transitar por carreteras próximas, las lluvias han favorecido su desarrollo con unas buenas expectativas de cara a la futura cosecha. El cultivo ha podido salvar las heladas sin problemas y, ahora, solo queda esperar a ver lo que depara el tiempo en estos últimos meses de final de campaña. «A priori, la evolución del cultivo durante todo el año ha sido positivo, la climatología ha sido muy favorable, más aún con las lluvias que hemos tenido, va a haber buenas producciones a nivel general, eso estimamos », detalla Joaquín Ortiz, del Servicio Agronómico de Acor.

En esta línea, precisa que a pesar de haber tenido «un par de días de heladas», no se han sufrido «apenas incidencias en posibles pérdidas», por lo que augura «buenas perspectivas» en cuando a producción. De cara al futuro, incide en que el cultivo necesita que «siga acompañando el tiempo». En concreto, según Ortiz, lo deseado consistiría en precipitaciones durante el mes de mayo para mantener la situación de humedad en el campo, y calor, «sin exceso», para una mejor maduración. «Son las condiciones idóneas para que cuando pierda la flor y salga la vaina y se llene de grano», respalda.

En este mismo sentido se posiciona Francisco Velasco, agricultor con cultivos de colza en el sur de la provincia burgalesa. «El campo está precioso, de foto. Como ves, preside el amarillo de la colza, que está teniendo muy buen desarrollo. Ha caído agua, hay mucha humedad, está viniendo muy bien el tiempo para este tipo de cultivo», precisa el agricultor. Asimismo, recalca que «estamos en un año muy bueno desde el primer momento», poniendo el foco también en la fase inicial, ya que el cultivo ha tenido una nascencia (nacimiento) que se sitúa muy por encima del 70% en el plano general. «En esta ocasión, se han dado las condiciones idóneas, otros años no pasa lo mismo, estamos contentos con toda la evolución del cultivo», concluye.

La colza ha ganado terreno en la región durante los últimos años por varios condicionantes: cumplir las condiciones de la PAC (Política Agraria Común), por los beneficios de la rotación de cultivos y por presentar en líneas generales una mejor rentabilidad que el cereal. «Lógicamente, en muchos casos, es un cultivo menos conocido que el cereal, aunque suele tener algún coste más de producción, la rentabilidad ahora mismo es mayor. Hay un auge, pero va variando, el condicionante es la lluvia, si no se implanta bien, la nascencia no es positiva, no tiene buenos desarrollos, pero este año se han dado buenas condiciones», indica Joaquín Ortiz.

La colza prolifera especialmente en las provincias de Zamora y Valladolid, con más de 10.000 hectáreas, según los últimos datos de previsión publicados por la Junta de Castilla y León. Le siguen Burgos, Palencia y Salamanca. La provincia con menor superficie cultivada es Ávila. En la comunidad se alcanzarán para esta campaña las 51.000 hectáreas, sin ser definitivo el dato a la espera de la confirmación oficial mediante las solicitudes de la PAC.