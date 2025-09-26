Guijuelo defiende que la inclusión del 50% ibérico no compromete la calidad

Susana Gutiérrez Aranda de Duero Viernes, 26 de septiembre 2025, 17:38 Comenta Compartir

Defienden que han sido los operadores y elaboradores quienes han solicitado la inclusión dentro de la marca de un producto muy demandado por el mercado y que se producía desde hace tiempo en la zona. La Denominación de Origen Jamón de Guijuelo permite, desde el pasado 1 de septiembre, etiquetar dentro del marchamo de calidad productos con raza ibérica al 50%. Un trámite realizado a través de la modificación del reglamento de la D.O y aprobado por la Dirección General de Alimentación, que da luz verde para etiquetar jamones con solo la mitad de raza ibérica.

La decisión de la marca de calidad salmantina ha generado controversia con las otras tres denominaciones de origen del país: Dehesa de Extremadura, Jabugo, situada en Huelva y Los Pedroches, en Córdoba, que han anunciado que presentarán un recurso de alzada en contra de esta decisión que consideran perjudica sus marcas y que compromete la calidad de sus productos. Hasta ahora, las cuatro marcas españolas compartían que para el reconocimiento de los animales se tenía que acreditar un mínimo del 75% de pureza ibérica. En Guijuelo afirman no entender la polémica de una decisión que, en su opinión, no afecta al resto de zonas de calidad.

En concreto, la designación de un animal 50% ibérico significa que la madre debe ser un animal de raza 100% ibérica, pero que el padre pueda ser un cerdo de otra raza, en su mayoría Duroc, en este tipo de cruces. Al mezclar, se obtienen cerdos que crecen y engordan más rápidamente, pero también se pierden matices en el tipo de infiltración de la grasa y la propia composición del animal.

Producción habitual

Desde la D.O.P Guijuelo defienden que la modificación en el pliego de condiciones, en ningún caso compromete la calidad del producto. «Se seguirá amparando el 100% y el 75% y se suma ahora el 50%, es una ampliación de producto», incide su directora General, Teresa Rodríguez. En este contexto, hace hincapié en que se ha optado por certificar una producción «muy habitual» en la zona, y que ahora se podrá etiquetar bajo la marca. «La calidad no tiene ningún sentido, si no se certifica», incide Rodríguez. La inclusión, según insiste, tiene como principal objetivo atender la demanda de productores y elaboradores, recordando además que se han incrementado los periodos mínimos de curación de los jamones y paletas. La directora General de Guijuelo pone el foco en que el que marca esta nueva tendencia es el consumidor. Además, recalca que la modificación del pliego ha sido respaldada sin trabas por el Ministerio de Agricultura y no requiere la aprobación por parte de Bruselas.

En este sentido, incide en que desde que se aprobara el Pliego de Condiciones del marchamo en el año 1986 «nunca la raza ha estado vinculada al origen del producto. A diferencia de la alimentación, manejo de los animales, y la curación natural de secaderos tanto del jamón como de la paleta». Pone el acento en que el producto viene marcado por «el lugar privilegiado donde nos encontramos en cuanto a altitud y clima», resaltando también la peculiaridad de tener «un año más de curación» de las piezas que cualquier otra denominación de origen del ibérico

La suma del nuevo producto a la gama de la D.O Guijuelo, según la directora General, no supone ningún daño para la marca. «La calidad dentro de una figura diferenciada es un término que hace mejor un producto por ser diferente. No por ser mejor ni peor, sino por ser diferente. Nuestros parámetros en cuanto a calidad van a ser los mismos».

Polémica

En lo que se refiere a la polémica surgida por esta decisión y el anuncio de un recurso de alzada por parte de las otras tres marcas de ibérico, confiesa que «nos ha sorprendido muchísimo», defendiendo que con el cambio introducido en el reglamento «no se está vulnerando ningún aspecto» de otras denominaciones de origen. «No estamos vulnerando su término, no estamos vulnerando su producto. No sé, quizás ya lleven diez años de retraso. Tenían que haberse puesto a cuestionar este asunto cuando salió en realidad una que se llamaba Ibérico no solo al cien por cien. Llegan ya un poco tarde, tenían que haber actuado en ese momento», afirma Teresa Rodríguez.

En cuanto al recurso anunciado por las otras zonas de calidad, en Guijuelo se muestran tranquilos y confiados con el argumento de que han realizado todos los trámites necesarios y han contado con el respaldo de las administraciones en este cambio de reglamento.

En 40 países Con 42 años de vida a sus espaldas, los primeros pasos de esta marca s se dieron en el año 1983 cuando recibió la aprobación provisional. En estas más de cuatro décadas, el marchamo se ha hecho un hueco en el mercado nacional e internacional. Está presente en un total de 40 países. «Nosotros lo único que queremos es seguir trabajando, ofreciendo al consumidor lo que le demanda a los operadores. Y nuestros operadores quieren poner ese punto de valor en el juego de condiciones. Ni más ni menos. Por una demanda del consumidor», detalla la directora General de la marca. Con la inclusión de este nuevo producto cree que se reforzará su proyección dentro y fuera del país. «La calidad de Guijuelo, está más que posicionada en el mercado del jamón, en el comercio del jamón mundial. Para ello se trabaja y se lucha cada día», concluye la responsable de la Denominación.