Menos exigencias ambientales y prioridad al profesional, máximas de las organizaciones para la PAC

Las organizaciones profesionales agrarias han mostrado su «satisfacción» por la puesta en marcha por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, de un grupo de trabajo donde se fije la postura conjunta para la próxima PAC, que entrará en vigor después de 2027. La creación de esta mesa, donde estarán representadas la Administración autonómica y las opas, se ha acordado esta semana en la reunión del Consejo Agrario Regional. El fin último es acordar la posición de Castilla y León en la negociación de la próxima PAC y, posteriormente, elevar las conclusiones al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

«En principio, lo vemos con satisfacción, era una petición que habíamos hecho, ahora se da luz verde a ese grupo, se tenía que haber hecho antes, pero nunca es tarde», detalla Jesús Manuel González Palacín, secretario regional de UCCL. En esta línea, explica que las reivindicaciones de su organización se encaminarán a las ayudas de la PAC hacia los profesionales, «a los agricultores a título principal, un modelo que vemos ahora está en peligro». Asimismo, considera necesario que se rebajen las exigencias medioambientales para «hacer compatible la sostenibilidad ambiental y la económica». Insiste también en la importancia de que se «exija a todo el producto que entre de fuera, las mismas exigencias que tenemos aquí».

Por su parte, el presidente de Asaja, Donaciano Dujo coincide en que «es positivo» que se haya creado la mesa de trabajo que deberá tener como reto la creación de un documento «donde se priorice nuestra agricultura». En este sentido, apunta a la necesidad de «mantener e incluso mejorar los fondos que vienen a Castilla y León, exigiendo un reparto que vaya a los profesionales, que se priorice una agricultura profesional, productiva y libre». Al respecto, añade la relevancia de conseguir que exista menos burocracia y la importancia de mantener la Ley de la Cadena Alimentaria. «Que no haya ni un solo producto en Castilla y León que se venda por debajo de los costes de producción. Además, que se pongan todos los mecanismos para que aquellos productos que no se puedan producir en Castilla y León no vengan de fuera», recalca.

Simplificacion

El coordinador de la Alianza UPA-COAG, Aurelio González, considera que el primer objetivo que se tiene que negociar para la próxima PAC debe basarse en lograr «simplificar las normativas, y cambiar algunas normativas medioambientales». En este ámbito, alude a a la necesidad de anular cuestiones «tan absurdas que se ponen en los despacho pero es imposible llevarlas a cabo, una cosas es exigirlas y otra es que se puedan llevar a cabo». A mayores, González manifiesta que, en la próxima etapa de la Política Agraria Común, se tiene que incluir el reto de garantizar «la pervivencia de las explotaciones familiares agrarias», al considerar que son «las que fijan población y que, cuando vienen mal dadas, seguimos aguantando porque estamos en el territorio y queremos mantener la producción agrícola aquí».

El punto de partida para el debate del grupo es el documento sobre la Visión de Europa para la Agricultura y la Alimentación, presentado por el comisario de Agricultura, Christophe Hansen. La Junta coincide en la importancia de defender un modelo de agricultura profesional, que la nueva PAC se simplifique, contribuya al relevo generacional del campo, tenga una dotación presupuestaria fuerte y apueste por las inversiones en el regadío.