La escasez de producto mantiene al lechazo en precios similares a los de Navidad en pleno agosto

La escasez de producto debido al descenso de ganaderías, a la falta de relevo generacional, y a los altos costes de producción, han provocado que el lechazo, en pleno mes de agosto, se sitúe en precios muy similares a los de la pasada Navidad, la temporada más alta en este tipo de producto. Habitualmente, una vez pasadas esas fechas festivas, el lechal sufría una caída en picado del precio para luego ir recuperando a lo largo del año. Esta vez, no ha sucedido así y ha conseguido mantenerse en unas cifras más o menos estables, y con una subida considerable en las últimas semanas.

La situación se confirma en las diferentes lonjas de la región. En Segovia, una de las zonas con mayor producción de lechazo de calidad, el alza de precios se ha consolidado en los últimos ejercicios. En los tres últimos años, según los datos de esta lonja, el precio ha subido en cerca de un 40% en los lechazos etiquetados bajo la marca de calidad Indicación Geográfica Protegida de Castilla y León, alcanzando una cifra récord. Los datos históricos de la lonja segoviana muestran que en las tres últimas temporadas el precio de este producto ha pasado de los 71 euros que se pagaban en 2022 a las cotización actual de 99 euros. El cordero lechal sin marca de calidad se sitúa en 7,9 euros el kilo y el segolechal a 8,34 euros el kilo.

En Salamanca, también se confirma la tendencia, esta semana se ha estabilizado respecto a la pasada con 8,90 euros el kilo en lechazo extra y 8,50 euros en categoría hasta once kilos. Venía de un ascenso constante, sin ir más lejos, la semana pasada se incrementó el extra en 0,20 euros el kilo vivo y la misma cantidad en categoría hasta once kilos.

«Continúa el incremento del precio ante la poca oferta, puesto que las parideras importantes comenzarán en octubre, esto se junta a un incremento del consumo debido a la época estacional de un mes de agosto cargado de fiestas y celebraciones familiares, en las cuales el lechazo sigue siendo un plato al que no se quiere renuncia», apuntan desde la Lonja de León, donde esta semana ha cotizado a siete euros el kilo, con una subida de cuarenta céntimos frente a la semana anterior. Exactamente, el mismo precio en el que se situó el lechal de carne de ovino el 11 de diciembre de 2024 en los compases previos a las celebraciones navideñas.

Marca de calidad

La subida está siendo récord este mes de agosto para los lechazos de calidad, amparados bajo el marchamo Indicación Protegida de Castilla y León, con la cotización de nueve euros el kilo y 99 euros el lechazo vivo de media. Su presidente José Luis Fraile, apunta a que «para el ganadero tenía que ser así todo el años porque sino no es rentable». Al respecto, confirma que este año ha habido más estabilidad en las cifras. «Es verdad que bajó después de Navidad, pero no exagerado, luego se ha mantenido y ha vuelto a subir y ha seguido, hasta el incremento actual que está en un precio como el de Navidad», detalla.

Fraile achaca esta situación a la escasez de producto, ya que cada vez hay menos ganaderos, algo provocado, a su entender, por la «esclavitud» de la profesión. «Cada vez somos menos, la ganadería está asociada a que tienes que estar todo el año con el ganado, al final estas de guardia siempre», indica. A ello se une la subida de costes de producción, especialmente hace dos años, que con la sequía y el alto precio de piensos y forrajes, hizo que muchos ganaderos de ovino de carne abandonaran. «Después no han bajado los costes, los gastos nos han subido el doble, pero el lechazo no ha llegado hasta esa cifra, aunque hemos conseguido mantenerlo alto”, defiende el ganadero.

En cualquier caso, el presidente de la IGP considera que al tratarse de un producto de calidad y certificado se tenían que mantener a «un precio constante» durante todo el año. «Tenía que ser como sucede con otros productos de calidad. No vas a comprar una botella de vino en un momento del año a seis euros y en otro a tres, pues aquí debería ser lo mismo», precisa.

A pesar del descenso de lechazos en general, la cifra de etiquetados en IGP se mantiene. «La gente hace las cosas bien, se esfuerza, tiene precio y le interesa tenerlos buenos», recalca el presidente del marchamo. No obstantes, sí que han bajado las ganaderías amparadas de 734 a 708.