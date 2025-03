La escasez y las exportaciones a Marruecos marcan la subida del precio del vacuno

Susana Gutiérrez Aranda de Duero Viernes, 14 de marzo 2025, 10:57 Comenta Compartir

La escasez de producto y el incremento de las exportaciones a Marruecos explican la subida constante en el precio del vacuno de carne en los últimos meses en las lonjas de la región. «Hay una demanda muy fuerte para la importación de los países árabes, especialmente Marruecos, pero también Argelia. Están comprando mucho ganado aquí, en todos sus formatos, tanto en terneros pequeños para cebar, terneros grandes para matadero, canales, en todo», detalla Raúl del Brío, vocal de la lonja de Salamanca. En este sentido, explica que la demanda marroquí ha subido por los «problemas de sequía, que han provocado que tengan menos ganado y han tenido que salir a comprar fuera». Asimismo, apunta a la coincidencia con el Ramadán que es «cuando más compran los países árabes».

Por su parte, el presidente de la lonja de León, Arsenio García, coincide en apuntar a Marruecos como «el comprador de vacuno en el último año», confirmando que se trata del mercado «más importante de exportación de animales vivos», con una fuerte demanda al considerarse «un producto de alta calidad».

A parte de las exportaciones, Arsenio García insiste en la escasez de producto que existe en las cabañas ganaderas de la región, tras años en los que se han unido la aparición de enfermedades, con la sequía y los altos costes de producción. «La carne de vacuno no se repone de hoy a mañana», recuerda. Algo que comparte Raúl del Brío, quien reconoce que «se han juntado varias circunstancias», aludiendo a que «veníamos de hace dos años de la enfermedad hemorrágica y eso ha bajado el censo, luego un año de costes muy altos de paja, de forrajes, que no había pasto, no había agua. El resultado es que se quitó bastante ganado y ahora está saliendo que hay menos terneros en el mercado».

En lo que se refiere al futuro más inminente, el vocal de la lonja de Salamanca considera que una vez pasado ese momento, se intuye que la subida se estabilice, aunque «la escasez es tanta que habrá que ver qué pasa». El presidente de la lonja de León vislumbra también una estabilización, ya que «las subidas que ha tenido son importantes, pero todo tiene un límite, creo que es bueno que se estabilice».

Ovino y cereal

Respecto a la carne de ovino que ha conseguido mantener el tipo tras las fechas navideñas, García alude también a las exportaciones a Marruecos de los lechazos y corderos en los primeros meses del año. «Nos han ido muy bien las exportaciones, en enero y febrero no había mucho producto porque el ganadero aprovecha antes de Navidad, ahora ya va a haber más oferta. El lechazo y el cordero ha conseguido aguantar en precio por las exportaciones a Marruecos, y ayudados por el Ramadán, una época importante», añade el presidente de la lonja de León.

En cuanto a la situación del precio del cereal que esta semana ha tenido una caída muy importante, los responsables de las lonjas lo achacan a la incertidumbre que se vive en el sector por las decisiones que pueda tomar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. «Ha bajado mucho, la gente se pone nerviosa, hay incertidumbre con Trump porque en un momento dice una cosa y luego otra, como no hay nada en firme, nadie sabe a lo que atenerse y, cuando pasa eso, el mercado se retrae», afirma del Brío. Por su parte, el presidente de la Lonja de León cree que «lo que está pasando con Trump, nos está volviendo locos a todos», pero invita a «no ser alarmistas, porque estamos en un proceso que todo cambia de la noche al día».

