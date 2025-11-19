El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Asaja apunta que los fertilizantes han subido un 30% en un año

La organización agraria considera que esta situación agudiza la «situación crítica» del sector cerealista

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 18:38

Asaja alerta que la subida de los fertilizantes agudiza la «situación crítica» que ponen en riesgo la rentabilidad del sector cerealista. La organización agraria detalla que los fertilizantes han subido hasta un 30 % en apenas un año, «consolidando una tendencia» de los últimos años que, según apuntan, está «ahogando» a los agricultores. «Hoy, el agricultor necesita vender tres kilos de cereal para pagar un solo kilo de abono, cuando hace apenas unos años bastaba con uno. Es el mejor ejemplo de cómo el esfuerzo del campo se ha devaluado mientras los costes de producción se disparan», alertan.

Asaja detalla que los precios de los abonos complejos alcanzan actualmente entre 400 y 600 euros por tonelada, y los nitrogenados entre 550 y 700 € euros. Denuncian que esta situación se ha agravado por la imposición de aranceles a los fertilizantes importados, lo que está repercutiendo directamente en el encarecimiento de los abonos utilizados por los agricultores españoles. Asaja hace un llamamiento urgente a los europarlamentarios para que reaccionen y terminen con los aranceles a los fertilizantes «por el bien del campo».

En este escenario, desde la organización exigen al Gobierno de España y a las instituciones comunitarias que adopten de inmediato las siguientes medidas: La eliminación de los aranceles y las medidas antidumping que gravan los fertilizantes procedentes de países de fuera, principalmente Rusia y Bielorrusia. «La puesta en marcha de mecanismos automáticos de salvaguarda para que cuando los costes de los insumos se disparen, se activen ayudas sin dilación y compensaciones directas a los agricultores ante la escalada de costes de fertilizantes, para que no tengan que asumir en solitario una subida que no han provocado», inciden.

Asaja advierte de que sin fertilizantes asequibles no hay producción, y eso conduce al abandono de las explotaciones y al paisaje de campos vacíos. Si no se actúa con urgencia, muchos agricultores se verán obligados a reducir la superficie de siembra o incluso a abandonar la actividad. «Cada campaña que pasa, los márgenes se estrechan más. Se está sembrando a pérdidas», lamentan .

