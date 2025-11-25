Las denominaciones de origen de vino valoran las mejoras que plantea Europa para el sector

Somos Campo Martes, 25 de noviembre 2025, 11:03 Comenta Compartir

En la actual coyuntura del mercado del vino, caracterizada por la inestabilidad y la incertidumbre, las denominaciones de origen de vino se reivindican como una forma de estabilidad y fortaleza de marca y territorio. Así quedó claro en la XXXVI Asamblea General de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV), la asociación representativa de las denominaciones de origen de vino, que tuvo lugar el 21 de noviembre en Logroño, en territorio de la D.O. Ca. Rioja, en el marco de las conmemoraciones que la citada denominación viene realizando durante todo este 2025 por sus 100 años de existencia.

La sesión sirvió para analizar las mejoras que para el sector en general y para las DDOO en particular comportará el denominado Paquete Vino, un conjunto de medidas para el sector del vino que se aprobarán en la Unión Europea antes de que acabe el año. La reforma se acoge con satisfacción por las denominaciones de origen, ya que permitirá mayor flexibilidad presupuestaria en las ayudas sectoriales, adaptar mejor el sistema de autorizaciones de plantación a la realidad productiva de cada Estado Miembro, mejorar la aplicación y puesta en marcha de medidas de crisis, facilitar la promoción en mercados exteriores, clarificar el etiquetado y aumentar las ayudas en prevención de enfermedades y cambio climático. Las DDOO consideran que el Paquete Vino promueve un enfoque responsable del sector, ampliando y flexibilizando ayudas, pero también evitando contradicciones y buscando la coherencia, para evitar un modelo de sector que incentive la producción para luego tener que destruirla.

Asimismo, la reunión puso también el foco en los efectos, mayoritariamente positivos, que para el acceso a mercados internacionales relevantes y para la protección de las denominaciones de origen en dichos mercados conllevarán los acuerdos económicos y comerciales de la UE actualmente en proceso de ratificación (con Estados Unidos, con MERCOSUR y con México). En cuanto a MERCOSUR y México, las DDOO valoran positivamente los acuerdos alcanzados, ya que permitirán proteger a las denominaciones de origen europeas a un nivel muy similar al que tienen en la UE y eliminarán barreras arancelarias en países que tienen un potencial importante para el vino de calidad de nuestro país. Sin embargo, las DDOO consideran que el acuerdo con Estados

Unidos es muy desequilibrado en favor de los intereses norteamericanos y reclaman que la UE se fije como prioridad en las continuas negociaciones con EE.UU. la exclusión del vino de los productos europeos sujetos a los aranceles del 15 % acordados por la UE y por ese país para la mayoría de productos importados en EE.UU. procedentes de la Unión Europea.

En la Asamblea se examinó igualmente la propuesta para la nueva Política Agrícola Común 2028-2034 que presentó la Comisión Europea este verano y que está comenzado a ser negociada por parte de las instituciones europeas (la propia Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo). Los consejos reguladores manifestaron su preocupación por las bases de la propuesta, que diluirían la PAC en otras políticas europeas y eliminarían la obligación de que los Estados miembros tengan que contar con planes sectoriales. Así, reclamaron una PAC fuerte, como una política separada, con sus propias normas, objetivos y dotación financiera, como así ha sido desde que se creó. Y solicitaron que su presupuesto no se vea recortado, en consonancia con la importancia estratégica que tiene la agricultura europea para los Estados miembros.