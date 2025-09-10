La cosecha de cereal se eleva hasta los 8,4 millones de toneladas en la región

Somos Campo Miércoles, 10 de septiembre 2025, 16:02 Comenta Compartir

El balance final de la cosecha de cereales de 2025 en la región refleja una producción de 8,4 millones de toneladas. Una campaña que ha registrado rendimientos medios históricos de 4.626 kilogramos por hectárea, un 13 % más que la campaña pasada y un 32 % por encima de la media de los últimos cinco años, según los datos de la Junta de Castilla y León. Las cifras suponen el mejor rendimiento medio de los últimos 15 años por encima del año 2020, que fue de 4.523 kg/ha. Por cultivos, el rendimiento medio del trigo alcanza los 4.790 kg/ha y el de cebada 4.830 kg/ha.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha señalado, durante la clausura del congreso ‘El futuro del cereal’ celebrado en Magaz de Pisuerga (Palencia), que los datos finales recogen una producción superior a la estimada inicialmente en julio (8,1 millones de toneladas), y esos 8,4 millones de toneladas suponen un 26 % más que el año anterior debido al aumento de los rendimientos y la superficie cultivada (1,82 millones de hectáreas).

“Si tomamos como referencia los últimos 15 años, con condiciones y requisitos de la PAC más similares a los actuales, estamos muy cerca del récord de producción alcanzado en 2020, que fue de 8,5 millones de toneladas, teniendo en cuenta además que ese año la superficie cultivada fue mayor”, ha afirmado. La consejera se ha referido también a la situación de precios, con una evolución bajista “que unido al coste de los insumos compromete la rentabilidad de las explotaciones cerealistas”. González Corral ha recordado los planes de control que realiza la Consejería, la actividad inspectora sobre los operadores, así como el papel del defensor de la cadena y de organismos como la Junta de Arbitraje y Mediación. Así, ha subrayado que las inversiones que impulsa la Junta en materia de concentraciones parcelarias, agricultura de precisión, digitalización o fomento del cooperativismo contribuyen a la eficiencia y a la reducción de los costes de producción.

PAC

La consejera ha recordado también la posición conjunta alcanzada con las Organizaciones Profesionales Agrarias de Castilla y León en defensa de una PAC justa y equilibrada. “Rechazamos la propuesta de la Comisión Europea para la nueva PAC post 27 porque supone un recorte inadmisible del presupuesto, diluye el carácter estratégico de la política agraria, relega la agricultura profesional y significa un retroceso en el desarrollo rural”, ha subrayado González Corral.

En este sentido, ha recordado que la Junta y las OPAs exigen que se garantice la reciprocidad en las importaciones para competir en igualdad de condiciones y que se establezcan mecanismos legales que aseguren un precio justo para los productores. “Vamos a dar la batalla en defensa del campo y de nuestros agricultores para lograr la mejor PAC, con un presupuesto sólido y centrado en el agricultor profesional, que permita la incorporación de jóvenes y favorezca unos precios justos”, ha concluido.