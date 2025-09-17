El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

COAG considera que el sector del vino presenta síntomas de «agotamiento irreversible»

La organización reclama medidas de todos los organismos implicados para salvarlo

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:09

COAG Castilla y León ha alertado de que el sector del vino presenta síntomas de «agotamiento irreversible», que se suceden año tras año, sin que se vislumbre una solución. «El consumo cae, el consumidor se desplaza hacia otras opciones con menor graduación alcohólica y los estudios médicos aconsejan cero alcohol. Y para remate, el sector hostelero se ha enfrascado en una escalada de precios que, según los expertos, espanta al consumidor. Y a este panorama añadamos la subida de costes de producción, las incertidumbres climáticas y las amenazas de los aranceles. Producir uva y vino así es una heroicidad», ha indicado la organización agraria, que reclama medidas de todos los organismos implicados para salvar al sector del vino.

COAG ha señalado que el sector que genera 20.300 millones de euros de valor añadido, aporta el 1,9 por ciento del PIB nacional, se extiende por casi un millón de hectáreas agrarias en España y emplea a 360.000 personas cada año, puede «irse al traste» si no se toman las medidas necesarias.

La opa recuerda que la exportación, según los datos manejados por el Observatorio Español de los Mercados del Vino, las ventas en el último año descendieron un 9% hasta menos de 21 millones de hectolitros. Un estudio de la Organización de la Viña y el Vino (OIV) cifra en un 10 por ciento la caída del consumo mundial de vino en 2023. El guarismo es el más pronunciado en los últimos 30 años.

«El consumidor que se integra hoy a la cadena enológica prefiere vinos blancos mejor que tintos, frescos mejor que clásicos y con la menor graduación posible. El alcohol ya no es un producto trending. Los hábitos de los consumidores, o al menos las tendencias, comienzan a decantarse por lo sano (lo healthy): vegetales frente a carnes, frescos frente a elaborados, sanos frente a excesivamente grasos, salados o azucarados», recuerdan.

