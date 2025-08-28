El censo de bovino baja en dos puntos en la región, que sigue como líder en número de animales

Susana Gutiérrez Burgos Jueves, 28 de agosto 2025, 22:01 Comenta Compartir

El número de animales y la producción de carne ha descendido en el último año en un dos puntos en la región, pero el bovino vive un momento dulce en el precio, ayudado también por el aumento de la demanda exterior. Las lonjas de la región han atestiguado este año que la bajada de la cabaña en los últimos años por falta de relevo generacional y algunas enfermedades, ha llevado a que sea un producto muy cotizado en el mercado. Además, impulsado por las ventas a terceros países. El censo bovino ha caído en concreto 1,9 por ciento en el último año en Castilla y León, que cuenta con 1.363.573 millones de animales. De esta manera, la comunidad sigue la línea descendente emprendida en 2022. Hace tres años comenzó esa tendencia a la baja rompiendo la trayectoria alcista de 2020 y 2021. La bajada del censo en Castilla y león se sitúa seis décimas por encima de la media española que experimenta un descenso del 1,3 frente a 2024. En cualquier caso, la comunidad lidera el número de animales, al contar con el 21 por ciento del censo total, por encima de Galicia y Extremadura con el 14%. Galicia cuenta con 917.000 y Extremadura 886.000 cabezas de este tipo de ganado.

Estos son los datos que se desvelan en el estudio publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre el sector de la carne de vacuno en cifras y sus principales indicadores económicos. En lo que se refiere a la producción de carne de vacuno, la región representa el 16,7 por ciento del total nacional, con una bajada del 2,4 por ciento e volumen respecto al año anterior.

En el numero de explotaciones ganaderas, de bovino, se sitúa en 15.669 , un 14% del global nacional, detrás de Galicia. Se experimenta también caída en el número de explotaciones. En la región, 2815 explotaciones son de cebadero, 660 de producción de leche, 11.531 de producción de carne, 286 de producción mixta y 9 de recría de novillas. «Es un trabajo duro, y es difícil encontrar un relevo generacional. Cada vez somos menos. Por contra, es verdad que se ha vivido un periodo bueno en cotizaciones», explica Estrella Pérez, ganadera de vacuno con una explotación compartida con su marido, situada al sur de la provincia de Burgos.

El informe del MAPA revela también el censo de ganado dependiendo del tipo de edad de los animales. En el documento se especifica que en la región se contabilizan 235.339 machos de menos de doce meses, 242. 553 hembras menores de doce meses, 60.494 machos de entre 12 y 24 meses, 116.740 hembras entre 12 y 24 meses, 43.427 en mayores de 24 meses, además de 577.620 nodrizas mayores de 24 meses y 87.400 hembras leche mayores de 24 meses.

Castilla y León encabeza en nodrizas con un 26% del total nacional, frente al 23 de Extremadura. En la distribución por provincias en primer lugar se coloca Salamanca con 277.521, seguida de Ávila con 174.599, León con 51. 125, Zamora 37.686, Burgos 36.099, Segovia 31.513, , Palencia 12.554, Soria 11.374 y Valladolid con 8.134.La disminución de explotaciones y de efectivos productores es común en España y en el conjunto de la Unión Europea, según incide el estudio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que lo achaca a una serie de factores geopolíticos, climáticos, económicos y sociales. En cuanto a los insumos, se destaca que desde 2024 se ha producido la normalización en el precio de los costes de alimentación, tras el aumento producido en años previos. “Esto, unido a que los precios de las principales canales y animales vivos alcanzaron cifras históricas, ha generado que los indicadores de estimación de márgenes se mantuvieran favorables”, defiende el documento.

El informe del Ministerio destaca también la evolución favorable del consumo en el año 2024 a nivel nacional, con un crecimiento del realizado dentro de los hogares del 1,5 % con respecto a 2023, para un total de 182.000 toneladas. El incremento del consumo fuera de los hogares fue superior, un 9%, y alcanzó 81.530 toneladas. La carne de vacuno es la segunda más consumida fuera del hogar, en bares y restaurantes, por detrás de la de pollo. Los principales compradores de carne fresca, refrigerada y congelada española son Estados miembros de la UE, aunque comienzan a ganar importancia terceros países como Argelia, Marruecos o Filipinas.

