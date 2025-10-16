La campaña de remolacha comienza el lunes con el reto de mejora de rendimientos

Susana Gutiérrez Aranda de Duero Jueves, 16 de octubre 2025, 21:59 Comenta Compartir

La campaña de recogida de remolacha se abre el próximo lunes 20 de octubre en la región. Una campaña en la que la siembra de este cultivo de regadío, según los datos de solicitudes de la PAC ha caído en Castilla y León en un 40% respecto a 2024, pasando de las 32.324 hectáreas del pasado año, a las 19.242 de este 2025. Tras una siembra tardía por las lluvias, el cultivo ha mostrado una buena evolución en los últimos compases de verano, lo que hace presagiar por parte de los agricultores unos mejores rendimientos que en los dos últimos años, cuando la producción ha tenido una caída importante.

La cooperativa Acor abrirá la campaña el próximo lunes, en unos trabajos que se prolongarán hasta el mes de enero, con una contratación que supera las 10.000 hectáreas.

«Desde el punto de vista agronómico, tenemos el hándicap de que no nos hubiese gustado que se hubiese sembrado más en torno al mes de marzo. Ha habido muchas siembras tardías en finales de abril, mayo. Entonces, eso ha hecho que el ciclo de cultivo tuviese un retraso», detalla el director del Servicio Agronómico de la cooperativa, Óscar Olivar.

Al respecto, añade que en las muestras realizadas durante el mes de septiembre en los distintos puntos de Castilla y león se ha constatado que «ha habido una muy buena evolución del cultivo desde el verano hasta el momento actual, entre otras cosas, debido a la buena sanidad foliar».

A partir de ahora, habrá que comenzar los trabajos de cosecha, con la esperanza de que la lluvia no se convierta en un compañero permanente. «El agua es necesaria para que se recuperen los embalses y para distintos cultivos, el agua viene bien, pero a nosotros lo que nos afecta muy negativamente es cuando llueve muy periódicamente. Cuando llueve prácticamente todas las semanas, las parcelas se van cargando de agua y eso nos dificulta mucho el poder reanudar nuestros trabajos», explica el director del Servicio Agronómico de Acor.

En cualquier caso, Olivar se muestra «optimista, pero prudente» en lo que se refiere a los rendimientos de remolacha de este año. En esta línea, añade que «llevamos dos años con unos rendimientos más bajos de lo normal y esperamos que este año se pueda recuperar la tendencia». Con este contexto, pronóstica que los rendimientos situados entre 95 y 100 toneladas por hectáreas «serían muy positivos», aludiendo a las 86 toneladas de última campaña en «un año muy malo a nivel de rendimientos».

En cuanto a la caída de la superficie de remolacha en esta campaña con una reducción del 40%, el técnico sigue defendiendo el cultivo al considerarlo una apuesta «rentable, que da estabilidad en las rotaciones, y que te permite hacer los números antes de empezar a sembrar». De momento, la campaña se abre el lunes con una previsión de que se prolongue hasta entrado el mes de enero. «Si todo fuese normal, deberíamos estar hablando de enero, aproximadamente. Influye mucho los rendimientos, influye mucho también la molturación media, que depende de cómo venga la meteorología, porque si viene una meteorología muy lluviosa, a lo mejor el ritmo de molturación es más bajo que si viene una campaña seca, que podemos hacer todo seguido, que es lo que ocurrió el año pasado», concluye Olivar.

