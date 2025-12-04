Azucarera ha recolectado el 34% de la cosecha con rendimientos medios de 140 toneladas

S.G Jueves, 4 de diciembre 2025, 23:05 Comenta Compartir

Azucarera ha recolectado el 34% de su cosecha de remolacha poco más de un mes después de que comenzara su campaña, que avanza «a buen ritmo». En concreto, según confirma, se han cosechado cerca de 3.300 hectáreas, lo que supone un tercio de la superficie total sembrada en el norte que este año supera las 9.500 hectáreas. Además, la empresa incide en que se han alcanzado rendimientos máximos superiores a la anterior campaña, que fija en 147 toneladas tipo por hectárea en la zona de Toro y de 132 en la de León. Unos valores que se dan, sobre todo, en las parcelas donde se realizó una siembra temprana.

Una campaña que, según Azucarera, se prolongará durante dos meses más en un arranque y transporte que se está llevando a cabo de manera ágil y eficaz.

Si las condiciones lo permiten, está previsto que la campaña finalice en dos meses gracias a la «buena gestión» del cultivo de los remolacheros de Azucarera y la «eficiencia y agilidad» de los servicios de arranque y transporte con los que cuenta la compañía. La empresa incide en que, durante esta campaña, se han puesto a disposición de los remolacheros un total de 21 cosechadoras integrales y seis equipos de pinchos que se están utilizando para el arranque de algunas zonas más pedregosas localizadas, sobre todo, en parcelas de León y alguna en el entorno de Toro. A estos 27 equipos de arranque, se suman 13 cargadores limpiadores.

«Mientras otros limitan su relación con el agricultor a un esquema de compra y venta únicamente, Azucarera invierte en servicios que aportan valor añadido y refuerzan la competitividad del cultivo en España», destaca la directora Agrícola, Salomé Santos. Al respecto, añade que la compañía trabaja con una visión «radicalmente distinta», porque el agricultor es un cliente estratégico al que se le presta un servicio completo, personalizado y orientado a su rentabilidad, «frente a modelos donde el agricultor se reduce a un mero proveedor».

La compañía remolachera hace hincapié en la importancia del acompañamiento al agricultor durante todo el proceso. «Le ofrecemos el asesoramiento agronómico, le ayudamos en su planificación productiva y le damos acceso a tecnología, servicios logísticos y soporte técnico especializado gracias a Agroteo. No creemos en un enfoque transaccional», detalla la directora Agrícola. Un modelo integral que, a su entender, es «ampliamente reconocido» en el sector, defendiendo que aporta mayor estabilidad y previsibilidad de ingresos; asesoramiento individualizado adaptado a cada explotación; soluciones técnicas y logísticas «que optimizan rendimientos».

Temas

Toro