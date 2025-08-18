El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Viñedos de la Denominación de Origen Ribera del Duero. E.N.
Somos Campo

Las ayudas de reestructuración de viñedos en la región ascenderán a 6,1 millones

Se podrán acoger a esta ayuda los viticultores que vayan a reconvertir sus plantaciones

Somos Campo

Lunes, 18 de agosto 2025, 13:30

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicó hoy un extracto de la orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo para la convocatoria de las ayudas para la reestructuración y reconversión de viñedos en la Comunidad, con una cuantía de 6,1 millones de euros para el año 2025.

Se podrán acoger a esta ayuda los personas viticultoras y futuros viticultores, cuyos viñedos se destinen a la producción de uva para vinificación y que vayan a reestructurar y/o reconvertir las plantaciones.

Las ayudas de reestructuración de viñedos en Castilla y León son subvenciones destinadas a mejorar la competitividad de las explotaciones vitícolas y fomentar una viticultura más sostenible, adaptada al cambio climático. Estas ayudas cubren operaciones como la reconversión varietal , la reubicación de viñedos, la replantación por motivos sanitarios y la mejora de técnicas de gestión.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Valladolid, en alerta por contaminación como consecuencia de los incendios
  2. 2 Controlado el incendio de gravedad 1 en Santovenia de Pisuerga
  3. 3

    Cae inconsciente por un puñetazo durante una pelea en Cabezón de Pisuerga
  4. 4

    Evacúan Villalba, Fresno y Mantinos y confinan Guardo por el incendio leonés de Canalejas
  5. 5 Muere un motorista de 74 años al colisionar con un tractor en Velliza
  6. 6

    Los contagios por chikungunya podrían llegar a España en las próximas semanas
  7. 7

    Hallan muerto en su casa de Delicias a un hombre que vivía solo
  8. 8 Arranca un nuevo incendio en la provincia de Salamanca en Mieza
  9. 9

    El fuego arrasa 17 casas de Cansoles y el trabajo se centra en proteger Guardo
  10. 10 Picos de Europa, amenazado por dos incendios: «Que no desalojen si no hay medios, porque se nos quema el valle»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Las ayudas de reestructuración de viñedos en la región ascenderán a 6,1 millones

Las ayudas de reestructuración de viñedos en la región ascenderán a 6,1 millones