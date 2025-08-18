Las ayudas de reestructuración de viñedos en la región ascenderán a 6,1 millones

Somos Campo Lunes, 18 de agosto 2025, 13:30 Comenta Compartir

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicó hoy un extracto de la orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo para la convocatoria de las ayudas para la reestructuración y reconversión de viñedos en la Comunidad, con una cuantía de 6,1 millones de euros para el año 2025.

Se podrán acoger a esta ayuda los personas viticultoras y futuros viticultores, cuyos viñedos se destinen a la producción de uva para vinificación y que vayan a reestructurar y/o reconvertir las plantaciones.

Las ayudas de reestructuración de viñedos en Castilla y León son subvenciones destinadas a mejorar la competitividad de las explotaciones vitícolas y fomentar una viticultura más sostenible, adaptada al cambio climático. Estas ayudas cubren operaciones como la reconversión varietal , la reubicación de viñedos, la replantación por motivos sanitarios y la mejora de técnicas de gestión.