Las asociaciones de razas autóctonas piden un plan urgente frente a los incendios

Las asociaciones de razas autóctonas de vacuno de carne piden un plan frente a los incendios con medidas «urgentes» y «contundentes». La decena de colectivos firmantes ven la ganadería extensiva como la «más barata herramienta actual en la limpieza de los montes, dehesas y pastos, aprovechando al máximo los recursos y no generando un gasto específico en la prevención y extinción de los incendios». Así lo defienden en una nota conjunta donde inciden en que la tendencia de condiciones tan extremas se va a seguir produciendo, por lo que consideran «imprescindible» que se valore la importancia de la ganadería extensiva para la limpieza del monte. Para ello, solicitan el apoyo de las Administraciones Públicas. «Deben poner los medios necesarios para que las explotaciones puedan incrementar los censos, no tengan limitaciones al acceso de los pastos, que cuando en el aprovechamiento de los montes se produzcan conflictos con la fauna silvestre sean rápidamente indemnizados y se aseguren unos incentivos para el mantenimiento de las explotaciones ganaderas en el medio rural», insisten desde las asociaciones de razas autóctonas de vacuno. En esta línea, los colectivos exigen la puesta en marcha de un plan de apoyo específico para hacer frente a las pérdidas que están sufriendo los ganaderos, con actuaciones concretas como compensaciones por la pérdida total o parcial de producción y muerte de ganado, calculadas según hectáreas afectadas y censos declarados en la PAC. Proponen también subvenciones para paliar la escasez de alimento durante entre tres y seis meses, dependiendo de las lluvias otoñales; además de apoyo al abastecimiento de agua para el ganado y ayudas a la reconstrucción de instalaciones, infraestructuras y maquinaria dañadas; y seguro subvencionado para catástrofes naturales. En el caso de las razas autóctonas, inscritas en los libros genealógicos oficiales, se solicita un incremento del 30% en las ayudas correspondientes. Además, exigen que estas compensaciones estén exentas de impuestos, al no considerarse ingresos sino restituciones por daños sufridos.

De cara al futuro, las asociaciones proponen un protocolo específico que incorpore el conocimiento tradicional de los ganaderos en la prevención y extinción de incendios. Plantean acciones como la participación en la gestión de los pastos y reducción de la carga burocrática para su aprovechamiento; la inclusión de los titulares de explotaciones en la toma de decisiones sobre limpieza de montes; y la coordinación con los ganaderos durante los incendios para facilitar el acceso a las zonas afectadas y permitir una actuación eficaz