El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Viñedo afectado por mildiu en Rueda. José C. Castilla
Somos Campo

ASAJA pide ayudas directas para los afectados por el mildiu

Recuerdan que esta afección no está cubierta por los seguros agrarios

Somos Campo

Viernes, 29 de agosto 2025, 19:48

Asaja exige a las diferentes administraciones que pongan en marcha ayudad directas para los afectados por el mildiu en los viñedos de la comunidad. «Actualmente, el mildiu, que no es endémico en la D.O. Rueda, no tiene cobertura a través de Agroseguro. Estos profesionales de la viticultura, que durante generaciones han estado aportando riqueza a la zona, ven a día de hoy, como su única fuente de ingresos va a desaparecer», trasladan desde la organización agraria. Ponen el foco en Rueda, una D.O que ha sido la «principal damnificada» por esta enfermedad fúngica. Viticultores profesionales. Desde Asaja insisten en que van a seguir demandando a las administraciones el apoyo financiero directo para que estos viticultores «no vean amenazado a corto plazo su medio de vida».

La opa detalla ya ha puesto en conocimiento de las diferentes administraciones la situación crítica excepcional por la que van a pasar muchos agricultores a causa de los ataques de mildiu. «Por ello, esta atención tiene que ser prioritaria ante la grave contingencia que se avecina en esta próxima vendimia», recalcan.

Asaja también exige al Consejo Regulador de Rueda que controle la entrada de uva de fuera de la Denominación de Origen y que no se puedan elaborar vinos con contraetiqueta de la marca con uva procedente de fuera de la Denominación de Origen Rueda. Asimismo, la opa, como en anteriores vendimias, reivindica contratos por encima de los costes de producción.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cómo pedir la tarjeta de Buscyl para viajar gratis en Castilla y León
  2. 2 El humo de los incendios vuelve a cubrir Valladolid
  3. 3

    Adiós a la zapatería más antigua de Valladolid: «Da rabia que el negocio no continúe»
  4. 4

    Acaba empotrado contra el apeadero de la Universidad tras una peligrosa huida ebrio y drogado
  5. 5

    Muere una joven al precipitarse de un puente en la autovía y ser arrollada por un coche
  6. 6 Tres heridos al volcar su vehículo de madrugada en el aparcamiento de Carrefour
  7. 7

    El bombero que negó el saludo a Mañueco: «Le dije cuatro verdades, pero con respeto»
  8. 8

    Los rescoldos vandálicos de El Cuadro se reactivan con las últimas agresiones
  9. 9

    San Nicolás, la zona donde se mudan cada vez más jóvenes: «Es tranquilo y está cerca del centro»
  10. 10

    El coche accidentado en el Carrefour de Parquesol cayó desde diez metros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla ASAJA pide ayudas directas para los afectados por el mildiu

ASAJA pide ayudas directas para los afectados por el mildiu