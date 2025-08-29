ASAJA pide ayudas directas para los afectados por el mildiu

Somos Campo Viernes, 29 de agosto 2025, 19:48 Comenta Compartir

Asaja exige a las diferentes administraciones que pongan en marcha ayudad directas para los afectados por el mildiu en los viñedos de la comunidad. «Actualmente, el mildiu, que no es endémico en la D.O. Rueda, no tiene cobertura a través de Agroseguro. Estos profesionales de la viticultura, que durante generaciones han estado aportando riqueza a la zona, ven a día de hoy, como su única fuente de ingresos va a desaparecer», trasladan desde la organización agraria. Ponen el foco en Rueda, una D.O que ha sido la «principal damnificada» por esta enfermedad fúngica. Viticultores profesionales. Desde Asaja insisten en que van a seguir demandando a las administraciones el apoyo financiero directo para que estos viticultores «no vean amenazado a corto plazo su medio de vida».

La opa detalla ya ha puesto en conocimiento de las diferentes administraciones la situación crítica excepcional por la que van a pasar muchos agricultores a causa de los ataques de mildiu. «Por ello, esta atención tiene que ser prioritaria ante la grave contingencia que se avecina en esta próxima vendimia», recalcan.

Asaja también exige al Consejo Regulador de Rueda que controle la entrada de uva de fuera de la Denominación de Origen y que no se puedan elaborar vinos con contraetiqueta de la marca con uva procedente de fuera de la Denominación de Origen Rueda. Asimismo, la opa, como en anteriores vendimias, reivindica contratos por encima de los costes de producción.