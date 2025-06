Susana Gutiérrez Aranda de Duero Viernes, 20 de junio 2025, 11:28 Comenta Compartir

Los apicultores dan por perdida la campaña de miel de primavera después de las adversas condiciones climáticas, marcadas primero por las continuas lluvias de abril y mayo, y más tarde por la irrupción del calor extremo. Ahora su confianza está puesta en las denominadas mieles de verano, pero habrá que esperar a ver cómo se desarrollan las próximas semanas. «Había una buena floración y teníamos buenas expectativas, pero el exceso de lluvias, primero las plantas no tenían néctar y luego no dejaba trabajar a las abejas, encima a base de gastar dinero para alimentar, no puedes dejar reducir la población. Encima de no sacar, nos hemos gastado bastante dinero, pero ha sido a nivel nacional», explica Santiago Canete, presidente de la cooperativa mielera Reina Kilama de Salamanca.

Al respecto, detalla que, al ser una práctica trashumante, la temporada de lluvias pilló a las colmenas en Extremadura, después «cuando subimos las colmenas a Castilla y León teníamos la esperanza de que arrancara bien, sin embargo, se ha nos fueron en una semana con la llegada del calor extremo». Canete concluye que, de momento, no hay miel de primavera. «Nuestra esperanza está ahora en las mieles de verano, sobre todo de encina y roble, las de primavera cero, no tenemos nada», lamenta el presidente de la cooperativa mielera. Respecto a lo que se necesita para salvar la campaña de verano, pide «que haga el tiempo que tiene que hacer, ya que viene todo cambiado, el cambio climático lo sufrimos los apicultores desde hace años, pero cada vez lo notamos más porque la abeja es sensible y son los primeros animales en empezarlo a notar».

En esta línea, desde Coag lamentan también la «caída generalizada» de la producción en esta campaña «especialmente dura» para los apicultores profesionales. Las persistentes lluvias primaverales, según la opa, han impedido el desarrollo normal de las colmenas, lo que ha obligado a realizar un «incremento desmesurado» de la alimentación suplementaria de las colonias de abejas para «evitar su colapso», al no poder salir a recolectar los recursos que necesitan del campo. Sin embargo, y pese a las graves dificultades que atraviesa el sector, Coag critica que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) pretende eliminar la alimentación de las colmenas del paquete de ayudas de la Intervención Sectorial Apícola (ISA), y si bien este año 2025 todavía se van a auxiliar estos gastos, según la OPA, no hay garantías de una continuidad en el próximo año de «tan necesaria y justificada» línea de ayuda.

Además, Coag denuncia que este año los apicultores profesionales de Castilla y León están siendo «castigados» por la Agencia Tributaria a la hora de hacer la declaración de la renta ya que se ha mantenido el módulo del 26 por ciento frente al 13 por ciento que fue aplicado en el año 2024.

