Los abonos de anticipos de la PAC 2025 comenzarán en la segunda quincena de octubre

El director general de la Política Agraria Comunitaria, Ángel Gómez, ha recordado hoy, en el marco de la jornada ‘Tecnología en cereal y forraje’, organizada por la Cooperativa Agraria Regional (CAR) y la Junta Central de Usuarios del Bajo Carrión (JCUBC) y celebrada en el Teatro Sarabia de Carrión de los Condes, que la Junta “comenzará con el abono de los anticipos correspondientes a la campaña 2025 de la PAC en la segunda quincena de octubre”.

Gómez, que también ha incidido en que Castilla y León “es la comunidad que mejor gestiona los anticipos de todo el país, tal y como atestiguan los datos año tras año”, ha indicado que el pago que se iniciará en aproximadamente un mes “representará el 70 % de los importes totales”, permitiendo dotar de liquidez a las explotaciones.

Después de 2027

Finalmente, Ángel Gómez también se ha referido a la propuesta para la presentada por la Comisión Europea el pasado mes de julio y “con la que ya hemos manifestado que no estamos de acuerdo”. El director ha explicado que la postura de la Junta está determinada por la declaración institucional consensuada y suscrita con las OPAS el pasado mes de mayo, a la que se ha adherido URCACyL posteriormente, “en la que, tal y como transmitió ayer la consejera al propio ministro, apostamos por una PAC con un presupuesto fuerte, que mantenga los dos pilares y que apueste por los agricultores y ganaderos profesionales”.