El director general de la Política Agraria Comunitaria, Ángel Gómez, durante la jornada ‘Tecnología en cereal y forraje’. E.N.
Somos Campo

Los abonos de anticipos de la PAC 2025 comenzarán en la segunda quincena de octubre

La Junta confirma que el pago representará el 70 % de los importes totales

Somos Campo

Martes, 16 de septiembre 2025, 22:25

El director general de la Política Agraria Comunitaria, Ángel Gómez, ha recordado hoy, en el marco de la jornada ‘Tecnología en cereal y forraje’, organizada por la Cooperativa Agraria Regional (CAR) y la Junta Central de Usuarios del Bajo Carrión (JCUBC) y celebrada en el Teatro Sarabia de Carrión de los Condes, que la Junta “comenzará con el abono de los anticipos correspondientes a la campaña 2025 de la PAC en la segunda quincena de octubre”.

Gómez, que también ha incidido en que Castilla y León “es la comunidad que mejor gestiona los anticipos de todo el país, tal y como atestiguan los datos año tras año”, ha indicado que el pago que se iniciará en aproximadamente un mes “representará el 70 % de los importes totales”, permitiendo dotar de liquidez a las explotaciones.

Después de 2027

Finalmente, Ángel Gómez también se ha referido a la propuesta para la presentada por la Comisión Europea el pasado mes de julio y “con la que ya hemos manifestado que no estamos de acuerdo”. El director ha explicado que la postura de la Junta está determinada por la declaración institucional consensuada y suscrita con las OPAS el pasado mes de mayo, a la que se ha adherido URCACyL posteriormente, “en la que, tal y como transmitió ayer la consejera al propio ministro, apostamos por una PAC con un presupuesto fuerte, que mantenga los dos pilares y que apueste por los agricultores y ganaderos profesionales”.

