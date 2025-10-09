100.000 euros para la mejora genética de las razas de ovino y caprino de Castilla y León

Somos Campo Jueves, 9 de octubre 2025, 13:55 Comenta Compartir

La Junta de Castilla y León contribuye al refuerzo de la labor de selección y mejora genética de las razas de ovino y caprino de la Comunidad con una subvención directa de 100.000 euros a OVIGEN, entidad sin ánimo de lucro creada para tal fin. La subvención directa a OVIGEN servirá para garantizar la actividad de esta entidad sin ánimo de lucro, conformada por cinco colectivos integrados en el sector autonómico, además de contribuir a la organización del salón profesional del ovino, OVINNOVA 2025, que se celebrará entre el 22 y el 24 de octubre en Zamora.

Con esta subvención, el apoyo del autonómico desde el año 2008 a este fin supera los 905.000 euros. Lo que se pretende es garantizar la actividad de una asociación que ayude a conservar y proteger el patrimonio genético de las razas, así como la difusión entre los ganaderos de las mejoras alcanzadas.

Asimismo, la ayuda también se destinará a la organización y promoción del salón profesional del ovino, OVINNOVA 2025, una actuación de interés general para Castilla y León con la que se contribuye a la profesionalización de este sector ganadero clave para la economía de la Comunidad y que se celebrará entre los días 22 y 24 de octubre en Zamora.

La Asociación para la Selección y Mejora Genética del Ovino y Caprino de Castilla y León (OVIGEN) está conformada por cinco colectivos integrados en el sector autonómico como son ANCHE (Asociación Nacional de Criadores de Raza Ovina Churra), ANCRO (Asociación Nacional de Criadores de Raza Ovina Ojalada), ASSAF.E (Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino de Raza Assaf), ANCA (Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza Castellana) y AESLA (Asociación Nacional de Criadores de Ovino de Raza Lacaune).

OVIGEN tiene como objetivo fundamental apoyar a todas las asociaciones de ganado ovino y caprino que así lo han demandado, con el establecimiento de sistemas de soporte a los esquemas de selección implantados en las diferentes razas, según precisaron hoy fuentes de la Administración autonómica.

Temas

Junta de Castilla y León