La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada Carmen Martínez Perza. EFE

Las víctimas de una violación intentan suicidarse 13 veces más que otras mujeres

Una de cada tres ha sufrido algún tipo de violencia de género en España, según la macroencuesta del Ministerio de Igualdad, que este año incluye «tocamientos de culo»

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:26

En el ámbito de la pareja o expareja, una de cada diez mujeres (9,2%) residentes en España ha sufrido violencia física en algún momento ... de su vida, unas 2,6 millones, según la 'Macroencuesta de violencia contra la mujer', presentada este miércoles por la ministra de Igualdad, Ana Redondo. También ejercida por sus parejas o ex, la violencia económica, que «delimita su autonomía y libertad, y reduce la posibilidad de salir de la violencia», en palabras de la delegada de Gobierno contra la violencia de género, Carmen Martínez Perza, afecta al 11,7% de las mujeres, unas 2,5 millones, y sólo en el último año a 850.000. Dentro de este apartado de las conclusiones del estudio de Igualdad, que en esta edición ha cambiado la metodología y hace imposible la comparación con años anteriores, está como tercera vertiente la violencia psicológica, que sufre un 20,9% de las mayores de 16 años, unas 4,4 millones.

