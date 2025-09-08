El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Castillo de Valhermoso de la Fuente (Cuenca).

Se vende castillo medieval en Cuenca por 50.000 euros

Otras dos fortalezas se venden en Guadalajara y Toledo por cantidades que oscilan entre 450.000 y 3 millones de euros

J. M. L.

Cuenca

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:57

Vivir en un castillo medieval puede estar al alcance de quien disponga de 50.000 euros. Aunque -es necesario aclararlo- también requiere de una restauración ... para hacerlo habitable. Se trata del castillo de Valhermoso de la Fuente (Cuenca), un pequeño pueblo de la comarca de La Manchuela con apenas 60 vecinos censados. Sus propietarios lo han puesto a la venta a través de una inmobiliaria por el precio de 50.000 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un caballo herido en el quinto encierro de las fiestas de San Antolín
  2. 2

    El fuego calcina de madrugada varios coches a las puertas de un taller de Santovenia
  3. 3 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Domingo 7 de septiembre
  4. 4

    Sergio de Larrea: «El restaurante Niza es como mi segunda casa»
  5. 5

    Un conductor ebrio se empotra contra un semáforo y lo derriba en la plaza de Colón
  6. 6

    Convocan once protestas simultáneas contra Israel y llaman a «tomar las calles» al paso de la Vuelta por Valladolid
  7. 7 Detenido por apalear al hombre que le acogió en su casa cuando atravesaba problemas económicos
  8. 8

    Tramitan 2.616 multas por entradas no autorizadas a la ZBE en su primer mes
  9. 9

    El Río Hortega formará uno de los cinco primeros Urgenciólogos MIR de Castilla y León
  10. 10 Arden más de 40 hectáreas en un incendio en un terreno agrícola de Grijota

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Se vende castillo medieval en Cuenca por 50.000 euros

Se vende castillo medieval en Cuenca por 50.000 euros