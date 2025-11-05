La UE acuerda reducir sus emisiones un 90% para 2040, pero incluye más flexibilidad

Los equipos negociadores de los Veintisiete han estado toda la noche en vela para acordar una posición común de cara a la cumbre del clima ... que se celebrará la semana que viene en Belém (Brasil). Finalmente se ha logrado un consenso político para que la Unión Europea reduzca sus emisiones un 90% para 2040 respecto a los niveles de contaminación de 1990, pero incluyendo medidas de flexibilidad para los Estados miembros, algo que ha acabado convenciendo a los países más reticentes a fijar este objetivo.

El principio de acuerdo es «un compromiso muy fuerte» y «lo mejor que podíamos haber logrado», ha asegurado la presidencia del Consejo Europeo, que este semestre recae sobre Dinamarca, que ha reconocido que las negociaciones «han sido muy difíciles». De todos modos, varios países se han mostrado contrarios al documento de compromiso acordado por los ministros de Medio Ambiente, como es el caso de Eslovaquia, Polonia y Hungría. Estos estados consideran que el enfoque general «es inaceptable».

Las negociaciones requerían de una mayoría cualificada para llegar a buen puerto: al menos 15 Estados miembros que representaran al 65% de la población europea debían decir que sí. España, Alemania y los países escandinavos apoyaban el objetivo de la Comisión, pero un grupo de países entre los que estaban Hungría, Polonia, Chequia e Italia, han dificultado las negociaciones por su 'no' a la reducción de emisiones fijada por Bruselas.

La presidencia danesa del Consejo Europeo ha especificado que el objetivo del 90% de reducción de emisiones será «legalemente vinculante» y que se bassa en la opinión de los expertos. «De este modo, la UE llega a la cumbre del clima con una posición fuerte. Queremos que la descarbonización sea clave para nuestra industria y una fuente de competitividad».