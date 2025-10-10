El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump
Imagen de archivo de un agente de Policía Nacional haciendo guardia. Antonio Lopez Diaz

Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid

La madre alertó a los servicios de emergencia tras descubrir la violación y la Policía Nacional encontró restos de droga en el lugar de los hechos

EP

Viernes, 10 de octubre 2025, 12:09

Comenta

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado sábado a primera hora del día a un varón como presunto autor de un delito de agresión sexual con penetración a su hija menor de edad en su domicilio en el distrito madrileño de Usera.

Los hechos ocurrieron el sábado 4 de octubre sobre las 7.30 horas, cuando la madre de la menor contactó con los servicios de emergencias alertando de que la niña había sido violada por su propio padre, según ha informado la Policía.

A su llegada al lugar de los hechos, los agentes de Policía Nacional y efectivos sanitarios confirmaron que efectivamente la menor había sufrido una agresión sexual con penetración, por lo que procedieron a la detención del padre. La menor fue trasladada a un hospital para su valoración médica.

Junto a él fueron detenidas otros dos hombres que, según fuentes cercanas al caso, convivían en el mismo domicilio y no era la primera vez que ocurría una situación similar. Además, en la habitación donde se produjeron los hechos los agentes localizaron restos de consumo de sustancias estupefacientes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Increpan a los activistas del encierro por Gaza entre saludos fascistas y vivas a Franco
  2. 2 Tiendas y supermercados que abrirán en Valladolid el lunes 13 de octubre
  3. 3

    Las familias de un colegio de educación especial denuncian la «mala calidad» de la comida del comedor
  4. 4 El hotel donde se celebrará la boda de Stella Banderas, reconocido con un prestigioso galardón
  5. 5

    José Luis Vázquez dimite «para no distraer» la ambición electoral del PSOE de Castilla y León
  6. 6

    Cae una red de ciberestafa para «robar a las abuelas» con un vallisoletano entre los detenidos
  7. 7 Si has perdido un sobre con tu nómina de septiembre, contacta con la Policía Municipal
  8. 8

    El asesino confeso de Teresa pide perdón a la familia «por el terrible acto que cometí»
  9. 9

    El viaducto de los Tramposos avanza a buen ritmo... 15 años después de la fecha en que debía terminarse
  10. 10

    La nueva ordenanza ciclista y del patinete no conllevará multas hasta enero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid

Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid