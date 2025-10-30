El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Antonio Pérez, de espaldas, habla con Lucía Álvarez, la pequeña curada de leucemia gracias a la nueva terapia, junto a su padre. EFE

Una terapia pionera nacida de un hospital público salva la vida a ocho niños con leucemia

La Fundación Cris contra el cáncer presenta en el hospital de La Paz de Madrid los esperanzadores resultados de aplicar células CAR-T en tándem a pacientes con recaída y sin alternativa terapéutica

Rocío Mendoza

Rocío Mendoza

Madrid

Jueves, 30 de octubre 2025, 17:59

Comenta

Lucía Álvarez fue diagnosticada con una leucemia linfoblástica tipo B, el cáncer infantil más común, a los 17 meses de nacer. Ahora, con quince años, ... esta gaditana dice tener por primera vez la sensación de estar curada. «Ahora sí». Tras pasar toda su infancia probando distintos tratamientos que dejaban de ser eficaces al año, y tras un peregrinaje junto a su familia por cuatro hospitales españoles, de Cádiz a Madrid, pasando por Barcelona y Valencia, ahora es cuando dice sentirse «genial».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2

    Irrumpe en mitad de clase y amenaza al profesor por «romperle» una ventana de su casa
  3. 3

    Un pueblo de Valladolid aplaza los festejos taurinos de este fin de semana por la dermatosis nodular contagiosa
  4. 4

    Ingresan en el Zambrana dos menores por atracar a golpes y navajas a tres personas
  5. 5

    Un grupo de personas retiene al exhibicionista de Parquesol y facilita su identificación policial
  6. 6

    El Portugalete ridiculiza al Real Valladolid y le echa de la Copa
  7. 7

    Una queja por ruidos deriva en una reyerta multitudinaria con cuchillos en Barrio Belén
  8. 8 Las nueve pizzas de Castilla y León que buscan ser la mejor de España
  9. 9

    La Encina reabrirá en un mes de la mano de los cocineros de La Tercia
  10. 10

    Renault comienza a fabricar el Mitsubishi Grandis en Valladolid con la previsión de producir 2.500 este año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Una terapia pionera nacida de un hospital público salva la vida a ocho niños con leucemia

Una terapia pionera nacida de un hospital público salva la vida a ocho niños con leucemia